Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi!

NBA’de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Hacımemiş’teki Boop adlı mekandaydı. Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı.



Cedi Osman, görüntü vermemek için şoförden aracı mekanın kapısına kadar yanaştırmasını istedi. Ancak ikili trafik ışıklarında görüntülenmekten kurtulamadı. Fotoğraf çeken muhabirlere el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanmasıyla hızla uzaklaştı.





