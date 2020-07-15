MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi!
GeriMagazin Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 15.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi!
Abone Olgoogle-news

Ebru Şahin ve Cedi Osman’la ilgili aşk iddiaları doğru çıktı. İkili ilk kez önceki akşam Alaçatı’da görüntülendi.

NBA’de forma giyen basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin, önceki akşam Hacımemiş’teki Boop adlı mekandaydı. Geç saatlere kadar arkadaşlarıyla vakit geçiren ikili, mekandan aynı araçla ayrıldı.

Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi

Cedi Osman, görüntü vermemek için şoförden aracı mekanın kapısına kadar yanaştırmasını istedi. Ancak ikili trafik ışıklarında görüntülenmekten kurtulamadı. Fotoğraf çeken muhabirlere el sallayan Osman ile Şahin, yeşil ışığın yanmasıyla hızla uzaklaştı. 
Cedi Osman ve Ebru Şahin aşkı belgelendi


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle