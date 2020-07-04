Cedi Osman: Aralık ayına kadar ülkemdeyim

Bir arkadaşıyla yemek yiyen basketbolcu, daha sonra alışveriş turuna çıktı. Cedi Osman, “NBA’de bir sonraki sezon aralık ayında başlayacak. O zamana kadar ülkemde ailemle birlikte vakit geçireceğim. Umarım yeni yılda her şey normale döner ve seyircileri tekrar aramızda görürüz. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum, bu da beni ayrıca motive ediyor” dedi.