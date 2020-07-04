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Haber Giriş: 04.07.2020 - 08:21,Son Güncelleme:

Cedi Osman: Aralık ayına kadar ülkemdeyim

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Cedi Osman: Aralık ayına kadar ülkemdeyim
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NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi.

Bir arkadaşıyla yemek yiyen basketbolcu, daha sonra alışveriş turuna çıktı. Cedi Osman, “NBA’de bir sonraki sezon aralık ayında başlayacak. O zamana kadar ülkemde ailemle birlikte vakit geçireceğim. Umarım yeni yılda her şey normale döner ve seyircileri tekrar aramızda görürüz. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyorum, bu da beni ayrıca motive ediyor” dedi.

 

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