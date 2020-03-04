'Çaycı Hüseyin' diye tanıdığımız Alpaslan Özmol kimdir? ‘Öldü’ iddialarına yanıt verdi

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol, sosyal medyada hakkında çıkan ‘öldü’ haberlerine isyan etti.

Sürekli hayatını kaybettiği iddialarıyla gündeme gelen Alpaslan Özmol, UçanKuş TV’ye konuştu. Özmol, “Sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Annem beni aradı ve sesimi dinleyip kapattı. ‘Oğlum haberler çıkıyor, korkuyorum’ diyor. Ailem ve dostlarım üzülüyor. Gençlerimiz mizah yapıyor. Ben de gülüyorum ama tadında olmalı. Mizah ölümle olmaz. Bazen geleneklerimizi kaybettiğimizi düşünüyorum” dedi.

ÇAYCI HÜSEYİN KİMDİR?

19 Nisan 1976 tarihinde Almanya'nın Hamburg şehrinde dünyaya geldi. Şimdiye kadar 20 civarında film ve dizide rol alan Alparslan Özmol, Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle ün kazandı. 2006 yılında Sınav (Kantinci Seyfo), 2012 yılında Laz Vampir Tirakula (Damar Osman), 2015 yılında Hep Yek (Adem) ve 2016 yılında Temel ile Dursun İstanbul’da (Kara Hüsnü) adlı sinema filmlerinde rol aldı.

1999 – 2003 – Ayrılsak da Beraberiz (Çaycı Hüseyin)

2000 – Kahkaha Show

2002 – En Son Babalar Duyar (Hüseyin)

2002 – Reyting Hamdi

2002 – 2004 – Çocuklar Duymasın (Çaycı Hüseyin)

2004 – En İyi Arkadaşım (Astıra)

2005- Saklambaç (Satır)

2006 – Güldünya (General Siton)

2007 – Düş Yakamdan (Hıdır)

2007 – Hakkını Helal Et (Emin)

2008 – Komedi Türk (Alparslan)

2008 – Pulsar (Hırsız Mecit)

2008 – Çorap Söküğü (Alaprslan)

2009 – Yalancı Romantik

2008 – 2013 – 2017- Çocuklar Duymasın

2012 – 2015 – Yeşil Deniz (Kundakçı Bahattin)