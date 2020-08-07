Cavit Murtezaoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İranlı Sanatçı Cavit Murtezaoğlu'nun hayatı

Cavit Murtezaoğlu 1962 yılında Tebriz'in Serandib Köyü'nde dünyaya geldi. Ailesindeki kültür ve sanat hayranlığı onun küçük yaşlardan itibaren dünya kültür ve sanatıyla birlikte çeşitli felsefi fikirlerlerle tanışmasını sağladı. Cavit Murtezaoğlu 1982 yılında kalıp ve makina üretim fabrikasında çalışmaya başladı. Uzmanlık elde ettikten sonra kendi kalıp ve makina üretme atölyesini kurdu. Mesleki çalışmalarının yanında camiada yasak olmasına rağmen müzikle amatör şekilde ilgilenmeye başladı. Yeraltı müzik gruplarına dâhil olarak kendini geliştirmeye başladı. Daha sonra da Ali Selimi, Şatriyan, Ali Ferşbaf ve Hasan Demirçi gibi üstat ve sanatkârlarla çalıştı. Bu çalışmaların sayesinde bir kaç gayri resmi albüm çalışmasında bulundu. Bu esnada yazdığı şiirler Mecme-ü Şüara'da (şairler meclisi) rağbet kazandı.

İlham ve tevafuk sayesinde San Murtezaoğlu ile hayat yolculuğunu başladı. 1991 de yeni doğan ilk oğluna, Bayrek Kuşçuoğlu hazretlerinin adını verdi. Artık yaşadığı şehir siyasi atmosferiyle ona dar gelmeye başladı. Burada yüze yakın ses ve makam öğrencisi olmasına rağmen Bakü Konservatuarı’nda okumak için 1993 yılında Azerbaycan’a göç etti.a "O 3 (Leyla-Mecnun)" ve "Pir Sultan" adlı iki operete imza atan Murtezaoğlu, müzik yazımı, çalışmaları içinde, birçok yeni makam çeşnileri, ses dizimleri ve armoniler yarattı.