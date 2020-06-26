Çatlak Şanzel (Şanzel Çetin) kimdir, kaç yaşında? İşte Çatlak Şanzel’in isminin hikayesi

Gerçek adı Şanzel Çetin olan fenomen şarkıcı sahne adıyla 'Çatlak Şanzel' olarak biliniyor. 1982 yılında dünyaya gelen Çatlak Şanzel, Ankara’da yaşamını sürdürüyor ancak aslen Kahramanmaraş Elbistanlı. 12 yaşından itibaren düğünlerde sahne almaya başlayan Çatlak Şanzel, 17 yaşında adam öldürmekten cezaevine girdi ve o yıllarda hiç tanımadığı bir adamla evlendi. 'Neredesin' şarkısı ile sosyal medyanın fenomen isimleri arasına girmeyi başaran Şanzel Çetin, Ankara'da farklı mekanlarda sahne alıyor ve sahne aldığı mekanlarda kendisine has üslubu ile tanınıyor.



Çatlak Şanzel’in isminin hikayesi



Armağan Çağlayan’a verdiği röportajda isminin hikayesini açıklayan Çatlak Şanzel şunları söyledi: Biraz deli doluyum, Ankara tabiriyle “harbi kız” derler. O yüzden de Çatlak derler. Ama lakabımı piyanist bir abim koydu. Bir abiye kafa tutmuştum, o da Çatlak bu kadın dedi. Öyle kaldı.