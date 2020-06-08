'Çatı Katı Aşk” yakında ekranda

◊ Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları “Çatı Katı Aşk” için birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli geçen çekimlerde tüm oyuncular, enerjileriyle birbirini tamamladı. Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş var. Senaryosunu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın birlikte kaleme aldığı “Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.