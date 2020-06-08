'Çatı Katı Aşk” yakında ekranda
Kanal D’nin yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz’in üstlendiği yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın oyuncuları fotoğraf çekiminde bir araya geldi.
◊ Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz, başrollerini paylaştıkları “Çatı Katı Aşk” için birlikte objektif karşısına geçti. Neşeli geçen çekimlerde tüm oyuncular, enerjileriyle birbirini tamamladı. Sıcacık hikayesiyle Yeşilçam filmi tadındaki romantik komedinin yönetmen koltuğunda Barış Yöş var. Senaryosunu Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın birlikte kaleme aldığı “Çatı Katı Aşk”, yakında Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.
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