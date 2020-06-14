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Haber Giriş: 14.06.2020 - 09:15,Son Güncelleme:

“Çatı Katı Aşk”ın ilk tanıtımı yayınlandı

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“Çatı Katı Aşk”ın ilk tanıtımı yayınlandı
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KANAL D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Çatı Katı Aşk”ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı ve Nilay Deniz’in başrollerini paylaştıkları romantik komedi tadındaki dizinin ilk tanıtımı büyük beğeni topladı. Tanıtımda yer alan söz ve müziği Aydilge’ye ait şarkı da izleyiciden tam not aldı. Yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, senaryosunu ise Saygın Delibaş ve Fethi Kantarcı’nın kaleme aldığı “Çatı Katı Aşk”, ilk bölümüyle 9 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.

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