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Haber GiriÅŸ: 28.03.2020 - 12:11,Son GÃ¼ncelleme:/

Catherine Zeta Jones'tan karantinada dans gösterisi

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ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z, evinde geÃ§irdiÄŸi karantina sÄ±rasÄ±nda hayranlarÄ±na dans gÃ¶sterisi sergiledi.

GeÃ§tiÄŸimiz aylarda eÅŸi Michael Douglas ve iki Ã§ocuÄŸuyla Ä°stanbul'u da kapsayan bir tuna Ã§Ä±kan Catherine Zeta Jones ÅŸimdi ise gÃ¼nlerini evinde geÃ§iriyor.ÂCoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±ndan etkilenen ve evinde kalan 50 yaÅŸÄ±ndaki Zeta Jones, zaman zaman sosyal medyadan hayranlarÄ±na sÃ¼rpriz yapÄ±yor.

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Dansa ilgisi bilinen ve kendisine yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar getiren Chicago adlÄ± filmde bu konudaki yeteneklerini sergileyen Zeta Jones, Instagram sayfasÄ±ndan da kÄ±sa bir gÃ¶steri paylaÅŸtÄ±. Catherine Zeta Jones "Ben Shakira'yÄ±m, kalÃ§alar yalan sÃ¶ylemez" mesajÄ±yla bu videoyu paylaÅŸtÄ±. Catherine Zeta Jones'a hayranlarÄ±ndan Ã§ok sayÄ±da yorum ve beÄŸeni geldi.

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