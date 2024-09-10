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Ünlü oyuncu güzel karısının peşine böyle düşmüş... Asistanıma dedim ki 'Sor bakalım benimle bir kahve içer mi!'

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Hollywood
Ünlü oyuncu güzel karısının peşine böyle düşmüş... Asistanıma dedim ki Sor bakalım benimle bir kahve içer mi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 18:03

Günümüz dünyasında ünlü olsun sıradan olsun herkes birinden hoşlandığı zaman ona ulaşmanın çeşit çeşit kolay yolunu bulur... Ünlü çiftlerin, sosyal medya üzerinden yazılan bir mesajla başlayan ve sonra evliliğe uzanan aşklarını da bilirsiniz...

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Örneğin Nick Jonas ile Priyanka Chopra her ne kadar uzaktan birbirlerinden haberdar olsalar da onların bugünkü evliliğinin temelinde de bir sosyal medya mesajı var...

Tıpkı Kelly Brook ile kocası Jeremy Parisi'nin aşkının da önce sosyal medyada başlaması gibi.

Ama bundan yıllar önce, 1990'larda böyle bir seçenek yoktu kimse için. Sıradan insanlar hoşlandıkları kişiye ulaşabilmek için araya ortak arkadaşlarını koyardı. Ünlüler de menajerlerini ya da asistanlarını.

Ünlü oyuncu güzel karısının peşine böyle düşmüş... Asistanıma dedim ki Sor bakalım benimle bir kahve içer mi


FİLMİNİ İZLEYİP GÜZELLİĞİNDEN ÇOK ETKİLENDİ
İşte böylesi öykülerden birinin kahramanları da iki çocuklu evliliklerini fırtınalara rağmen 24 yıldır sürdüren Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones.

79 yaşındaki Michael Douglas ile 54 yaşındaki Catherine Zeta Jones'un tanışma öyküsü de sosyal medya öncesinin çarpıcı örnekleri arasında yer alıyor.

İlerleyen yaşına rağmen tam olarak kariyerine nokta koymayan, ama usul usul yarı emekli hayatı sürdüren Michael Douglas, konuk olduğu Fransa'daki Deauville Film Festivali'nde yani karısıyla tanıştığı etkinlikte o günleri bir kez daha anlattı.

Geçmişe doğru bir yolculuğu çıkan Douglas'ın söylediğine göre 1998 yılındaki festival, ünlü çiftin aşkının da ilk adımlarına tanıklık etti.

O yıl da aynı festivale konuk olmuştu Michael Douglas. Perfect Murder adlı filmin tanıtımı için bütün ekip Deauville'de toplanmıştı.

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Ünlü oyuncu güzel karısının peşine böyle düşmüş... Asistanıma dedim ki Sor bakalım benimle bir kahve içer mi

Catherine Zeta Jones, Zorro filmiyle hem kariyerinde önemli bir çıkış gerçekleştirdi. Hem de Michael Douglas'ın aklını başından aldı.

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Ünlü oyuncu güzel karısının peşine böyle düşmüş... Asistanıma dedim ki Sor bakalım benimle bir kahve içer mi

 
ONUN FİLMİNİ PROGRAMDA GÖRÜNCE HEYECANLANDI
Douglas da daha önce Catherine Zeta Jones'un kariyerinde önemli bir kilometre taşı olan Zorro filmini izlemişti.

Aynı filmin Deauville Film Festivali'nde de gösterileceğini öğrenince hemen harekete geçti Michael Douglas.

Bakın ünlü oyuncu o sırada uzaktan hayran olduğu Catherine Zeta Jones'a ulaşma yöntemini nasıl anlattı: "Kendi filmimin tanıtımı için festivale gittiğimde programda Zorro filminin de yer aldığını gördüm. Bir sonraki gece gösterimi yapılacaktı."

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TANIŞMAK İÇİN ASİSTANINI GÖREVLENDİRMİŞ
Zorro'nun da festival programında yer aldığını gören Michael Douglas, sonra hemen asistanını devreye soktu anlattığına göre.

Usta oyuncu asistanından Catherine Zeta Jones'un Deauville'e gidip gitmeyeceğini öğrenmesini istedi. Ve hemen ardından asistanına "Onunla oturup bir şeyler içip içemeyeceğimi de öğren lütfen" diye ricada bulundu.

Sonuç olarak Michael Douglas'ın bu çabaları boşa çıkmadı. O sırada eski eşi Diandra Douglas ile evliydi ünlü oyuncu. Ama sonradan anlattığına göre araları çok da iyi değildi.

Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones sonunda tanıştılar. 2000 yılında da evlendiler.

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'ÇOCUKLARINIZIN BABASI OLABİLİR MİYİM?'
O sıralarda da aralarında benzerine filmlerde rastlanacak konuşmalar geçti.

Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti.

O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi.

Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

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O DA DOUGLAS'A HAYRANDI
Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısrarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi. Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı.

Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

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ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ
Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukuk mücadelesine girişti.

23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı. Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.

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#Michael Douglas#Catherine Zeta Jones#Hollywood

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