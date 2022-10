Ünlü yazarın yasak aşkından itiraflar: İlişkimizin temeli cinsellikti ve o bir efsaneydi

Haberin Devamı

"GİZLİ KALP" GİZLİ İLİŞKİYİ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR

89 yaşında hayata veda eden John Le Carre ile 1980'li ve 1990'lı yıllarda aşk ilişkisi yaşadığını ileri süren ve kendisi de edebiyat dünyasında Suleika Dawson takma adıyla tanınan bir kadın yazar, yakında piyasaya çıkacak olan The Secret Heart (Gizli Kalp) adlı anı kitabında ünlü yazarla yaşadığı gizli ilişkiyi gözler önüne seriyor.





YAZARDAN 25 YAŞ DAHA GENÇTİ

Birlikte oldukları dönemde John LeCarre'dan 25 yaş daha genç olduğu belirtilen Suleika Dawson, İngiltere'de yayınlanan The Times gazetesine konuştu. Ünlü yazarın eski sevgilisi, hem kitabıyla hem de Le Carre ile geçirdiği dönemle ilgili ipuçları verdi.

'RIZAMI ALMADAN BENİ ÖPTÜ'

Anlattığına göre Suleika Dawson ile John Le Carre ile ortak bir çalışma yaptıkları sırada tanıştı. Suleika Dawson, o dönemde, usta yazarın, kaleme aldığı Smiley's People adlı kitabının sesli okumasını yapacağını ve kendisinin de bazı editoryal işlemler için işe alındığını söyledi. Suleika Dawson o sırada ünlü yazarın 50 yaşında olduğunu ve birlikte çalıştıkları bir anda kendisini rızasını bile almadan öptüğünü ileri sürdü.

'ME TOO HAREKETİ İLE O DA TEŞHİR EDİLİRDİ': The Times muhabiri bu noktada Suleika Dawson'a böyle bir hareketin günümüzde "cinsel taciz" olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Bunun üzerine Dawson takma adını kullanan eski sevgilisi de sözlerini şöyle sürdürdü: "Evet, saygınlığını yitiren ünlü Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile birlikte onun bulunduğu yerde olurdu. Yani demek istiyorum ki #metoo hareketi kapsamında o da teşhir edilirdi."





İLİŞKİ ORTAYA ÇIKMASIN DİYE PLAN KURDU

Suleika Dawson, gerçek adı David John Moore Cornwell olan yazar John Le Carre ile gizli ilişkilerinin nasıl organize edildiğini anlattı The Times gazetesine. İleri sürdüğüne göre Le Carre bunun için bir plan kurdu. Anlattığına göre bu durum şöyle gelişti: John Le Carre, karısı Jane'den, The Little Drummer Girl (Küçük Trampetçi Kız) adlı kitabın sesli okumasını yapmak üzere Suleika Dawson'ı aramasını istedi. Yani bunu kendi yapmayıp karısından istedi. Böylece Dawson'ın telefon numarasının faturada görünmesine karşı bir mazeret oluşturdu. Bu arada hatırlatalım ki karısı Valerie Jane, aynı zamanda Le Carre'ın yayıncısıydı.

'CİNSELLİK KONUSUNDA BİR EFSANEYDİ'

Suleika Dawson takma adını kullanan kadın, yazar John Le Carre ile ilişkisinin ayrıntılarını da verdi. Ona göre ünlü yazar cinsellik konusunda da bir efsaneydi. Le Carre'in bu özelliğinin kendi tanımlamasıyla "emeklilik çağında bile" devam ettiğini anlattı Dawson. İddiasına göre yazar John Le Carre ile birlikte oldukları sırada günde üç ya da dört kez yatak odasının yolunu tutuyorlardı. Suleika Dawson, ünlü yazarın, artık 70'li yaşlarına geldiği, ilişkilerinin de sona yaklaştığı sırada bile bu durumun değişmediğini sözlerine ekledi.

'BANA PAHALI HEDİYELER ALIYORDU, AMA İLİŞKİMİZİN TEMELİ CİNSELLİKTİ'

Suleika Dawson, The Secret Heart (Gizli Kalp) adlı kitabında John Le Carre'ın kendisini nasıl baştan çıkardığını da ayrıntılarıyla anlattı. Yazarın ona mücevherler; çiçekler, çikolatalar, pahalı yiyecek ve içecekler hediye ettiğini anlatan Dawson yine de ilişkilerinin odak noktasının cinsellik olduğunu atlamadı.

'KENDİMİ AYNALI BİR HAYAT KADINI GİBİ HİSSETTİM'

Le Carre ile ilişkilerinin iki ayrı bölümden oluştuğunu anlattı Dawson. ilk ayrılıklarının nedeni ise Le Carre'ın ona hediye ettiği yatak odası aynası oldu. Sulaika Dawson, o aynaya bakınca, kendisini "aynalı bir hayat kadını gibi" hissettiğini ve ilişkiye son verdiğini söyledi. İlişkinin 1982 yılında başlayan ilk aşaması birkaç yılda böylece sona erdi. Fakat bu ilişkinin tam olarak bittiği anlamına gelmiyordu.

GÖRÜŞMEYİ ANİDEN KESTİ: Suleika Dawson ile John Le Carre 1999 ylılında yeniden karşılaştılar. Dawson, Le Carre'ın verdiği bir derse katıLdı. Le Carre onu kalabalıkta fark etti ve ilişkileri yeniden başladı. Fakat Le Carre bir gün ona bir hafta sonu buluşması ayarlaması için para gönderince aniden onunla görüşmeyi kestiğini ileri sürdü Suleika Dawson.





'HAYATIMIN AŞKI' DİYE TANIMLADI

Bu çalkantılı ilişkinin ardından başka aşklar da yaşadığını söyleyen Suleika Dawson'a göre John Le Carre onun hayatının aşkıydı.

YAZARI İÇİN EN İYİSİNİ DİLEDİLER

Suleuka Dawson'ın The Secret Heart adlı kitabında John Le Carre ile ilişkisini ayrıtılarıyla anlattığı ortaya çıkınca gözler yazarın hayatta kalan aile üyelerine çevrildi. Onlar da sadece "kitabın yazarı için en iyisini dilemekle "yetindiler.

HAYATI BOYUNCA İKİ KEZ EVLENDİ: John LeCarre, Suleika Dawson takma adını kullanan kadınla ilişki yaşadığı sırada Valerie Jane Cornwall ile evliydi. Usta yazar ilk evliliğini Alison Sharp ile yaptı. 1954 yılında başlayan bu evlilik 1971 yılında sona erdi. Evliliğin bitmesine neden olan ise Le Carre'ın yayıncısı Valerie Jane ile yaşadığı ilişki. Çift, 1972 yılında evlendi. Le Carre'ın iki yıl önceki ölümüne kadar da birlikte yaşadılar.

YAZARDAN İKİ AY SONRA O DA HAYATA VEDA ETTİ

Bu arada karısı Jane'in tam adının Valerie Jane Eustice olduğunu hatırlatalım. Burada not edilmesi gereken başka bir ayrıntı da karısı Valerie Jane'in, Le Carre'ın 12 Aralık 2020'deki ölümünden iki ay sonra hayata veda etmesi. Karısı Valerie Jane'in; yazarın ölümünden sonra yaşadığı kalp kırıklığı nedeniyle Mart 2021'de hayata veda ettiği de belirtiliyor.

Eski sevgilisi olduğunu ileri süren Suleika Dawson'ın gözler önüne serdiği hayatının bu gizli ayrıntılarından sonra bir de yazar John Le Carre'a biraz daha yakından bakalım. Casus romanları denilince ilk anda akla gelen birkaç yazardan biri olan Le Carre, her ne kadar bu isimle tanınsa da gerçek ismi David John Moore Cornwell. 1931 yılında İngiltere Poole'de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Berkshire'da tamamladıktan monra 1948'den 1949'a kadar Berne Üniversitesi'nde yabancı diller üzerine çalıştı. İki yıl boyunca Eton Koleji'nde ders verdi. 1959'da oradan ayrıldı. Sonraki beş yıl boyunca İngiliz Dışişleri Bakanlığı için çalıştı.

ROMANLARI SİNEMAYA DA UYARLANDI

Le Carre Bonn'daki İngiliz Elçiliğinde ikinci sekreter olarak hizmet verdi, daha sonra konsolos olarak siyasal bir hizmet için Hamburg'a transfer edildi. Yazar, 1950'li ve 60'lı yıllarda İngiliz Gizli Servisi (MI5) ve Gizli Haber Alma Servisi (MI6) için çalıştı. Buradaki tecrübeleri romanlarına esin kaynağı oldu. İlk romanı Call for the Dread 1961 yılında yayınlanan Le Carre, The Spy Who Came in From The Cold adlı romanın kazandığı başarıdan sonra hayatını sadece yazarak kazanmaya başladı. Le Carre; Köstebek, Single ve Oğlu, Küçük Trampetçi Kız, Ölüme Çağrı, Casuslar Mücadelesi, Gece Müdürü, Gizemli Melodi, Cinayetin Parıltısı, Hain, Güvercin Tüneli, Casusun Mirası gibi birçok romanıyla Türkçede de çok iyi tanınıyor. Aralarında Küçük Trampetçi Kız, Gece Müdürü, Soğuktan Gelen Casus, Arka Bahçe'nin de bulunduğu birçok eseri sinema için de esin kaynağı oldu.

EDEBİYAT DÜNYASINDA BİLİNEN BİR İSİM: Biraz da John Le Carre ile tutkulu bir ilişki yaşadığını ileri süren Suleika Dawson'a bakalım. Aslında Dawson da yayıncılık dünyasında iyi tanınan bir isim. Sesli kitaplarla yaptığı çalışmaların yanı sıra "hayalet yazar" olarak da biliniyor Dawson. Ayrıca kendisinin kaleme aldığı kitapları da bulunuyor.

FOTOĞRAFLAR: AVALON, AFP