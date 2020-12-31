Casnsu Dere'den anlamlı hediye

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz”in yıldızı Cansu Dere, yılbaşı için çalışma arkadaşlarına jest yaptı.



Oyuncu, 120 kişi adına Çekül Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulundu. Cansu Dere’nin bağışıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy sahasına 120 fidan dikildi. Üzerinde “Çekül 7 Ağaç Ormanları’nın Kırklareli Babaeski Yeniköy sahasında sizin için dikilecek 1 fidan sevgiyle yeşerecek” yazılı bağış sertifikaları, çalışanların evlerine gönderildi. Dere’nin bu çevreci jesti, iş arkadaşlarını çok sevindirdi. Oyuncu, daha önce de başrolünde oynadığı “Şahsiyet” dizisinin ekibi adına Tekirdağ 7 Ağaç Ormanları’na 118 adet fidan bağışlamıştı.





