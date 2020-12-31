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Haber Giriş: 31.12.2020 - 08:26 | Son Güncelleme:

Casnsu Dere'den anlamlı hediye

Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
Casnsu Dere'den anlamlı hediye
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Cansu Dere, başrolünde oynadığı ‘Sadakatsiz’ dizisinin ekibine yılbaşı sürprizi yaptı, her biri adına fidan diktirdi. Dizi için çalışan 120 kişi, Dere’nin jestini evlerine gönderilen fidan bağışı sertifikalarıyla öğrendi.

Kanal D’nin izlenme rekorları kıran dizisi “Sadakatsiz”in yıldızı Cansu Dere, yılbaşı için çalışma arkadaşlarına jest yaptı.

Oyuncu, 120 kişi adına Çekül Vakfı aracılığıyla fidan bağışında bulundu. Cansu Dere’nin bağışıyla Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy sahasına 120 fidan dikildi. Üzerinde “Çekül 7 Ağaç Ormanları’nın Kırklareli Babaeski Yeniköy sahasında sizin için dikilecek 1 fidan sevgiyle yeşerecek” yazılı bağış sertifikaları, çalışanların evlerine gönderildi. Dere’nin bu çevreci jesti, iş arkadaşlarını çok sevindirdi. Oyuncu, daha önce de başrolünde oynadığı “Şahsiyet” dizisinin ekibi adına Tekirdağ 7 Ağaç Ormanları’na 118 adet fidan bağışlamıştı.

Casnsu Dereden anlamlı hediye


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Sinem Vural
Sinem Vural
sivural@hurriyet.com.tr
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