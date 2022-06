GenÃ§ oyuncuya ÅŸok Bir uyandÄ± hÄ±rsÄ±zla gÃ¶z gÃ¶ze geldi: YataÄŸÄ±nÄ±n baÅŸ ucuna kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ

Haberin Devamı

ANİDEN UYANDI VE KARŞISINDA ONU GÖRDÜ

Bu tüyler ürperten olayı yaşayan kişi,Casey Affleck ile sürdürdüğü ilişkiyle gündemde olan genç oyuncu Caylee Cowan. TMZ sitesinin haberine göre olay geçtiğimiz salı günü meydana geldi. 24 yaşındaki Cowan, evde yalnız olduğu ve derin uykuya daldığı bir sırada sabaha karşı saat 03:00 gibi aniden gözlerini açtı. O anda da evine gizlice girmiş olan genç bir adamla karşılaştı.

ZANLININ ÜZERİNDEN COWAN'IN BAZI EŞYALARI ÇIKTI

Caylee Cowan'ın kendisini gördüğünü fark eden genç adam oradan hızla kaçtı. Bu arada Cowan, polisi aradı ve emniyet güçleri hemen genç kadının Los Angeles'taki dairesine ulaştı. Cowan'ın komşuları da sokakta koşan bir genci gördüklerini söylediler. Cowan'ın evine giren hırsız kısa sürede yakalandı. Tutuklanan zanlının üzerinden Caylee Cowan'a ait bazı eşyalar çıktı.

SEVGİLİSİ YANINDA DEĞİLDİ

Caylee Cowan'ın evine hırsızın girdiği sırada 46 yaşındaki sevgilisi Casey Affleck'in yanında olmadığı belirtildi.

GEÇEN YILDAN BU YANA BİRLİKTELER

Rol aldığı Gone Girl ve Manchester By The Sea adlı yapımlarla bir anda dikkatleri üzerine çeken Casey Affleck ile Caylee Cowan, 2021 yılından bu yana birlikteler. Manchester By The Sea adlı filmdeki performansıyla 2017 yılında en iyi erkek oyuncu dalında Oscar kazanan Casey Affleck, genellikle özel hayatını meraklı gözlerden uzak yaşıyor. Onun Caylee Cowan ile yeni bir romantik ilişkiye başladığı da geçen kasım ayında Los Angeles sokaklarında sarmaş dolaş görüntülenene kadar bilinmiyordu. Ben Affleck'in kardeşi olan Casey Affleck, Cowan'dan önce kısa bir süre 40 yaşındaki Florian Lima ile birlikte olmuştu.

PHOENIX'İN KARDEŞİYLE EVLİYDİ

Casey Affleck, daha önce de Joaquin Phoenix'in kardeşi Summer ile evliydi. Çift, 2006'da evlenip 2016'da yollarını ayırma kararı almıştı. Bunun ardından da Affleck, Florian Lima ile birlikte olmaya başlamıştı. Fakat görünüşe göre bu ilişki de bitti ve Casey Affleck, Caylee Cowan ile aşk heyecanını yeniden buldu.

KARİYERİNE HIZLI BAŞLADI

1998 doğumlu olan Caylee Cowan, adını rol aldığı Sunrise in Heaven adlı yapımla duyurdu. Henüz kariyerinin başında olan Cowan, buna rağmen hızlı bir başlangıç yaptı. Cowan, aynı zamanda mültecileri konu alan The Peace Between adlı bir belgeselin yapımcılığını da üstlendi. Cowan'ın babası bir Rus, annesi ise İspanyol ve Alman melezi. İki tane öz ağabeyi ile iki tane de üvey kız kardeşi bulunuyor.

OYUNCULUĞA TUTKUSU KİTAP OKUMAKTAN GELİYOR

Oyuncu olmayı küçük yaşta kafasına koyan Caylee Cowan, bu yüzden eğitim hayatı boyunca çok sık okul değiştirdi. Sonunda da Arizona Actors Academy'yi kabul edildi. Eğitimi sırasında bir gençlik tiyatrosunda da sahneye çıktı. Hollywood'un kıdemlilerinden Casey Affleck ile yaşadığı aşkla dikkat çeken Caylee Cowan, bir röportajında oyunculuğa olan tutkusunun kitap okuma sevgisinden kaynaklandığını söylemişti.

AMA OKUMA ÖĞRENİRKEN ÇOK GÜÇLÜK ÇEKMİŞ

Aslında okumayı çok zor öğrendiğini de saklamadı o röportajda. Üçüncü sınıfa kadar okumayı öğrenemediğini, bu konuda zorluklar yaşadığını anlatan Cowan "Ama annem bana okuma bilmenin ne kadar önemli olduğunu bana aşıladı. Herhangi bir şey olmak istiyorsam okumam gerektiğini hep anlattı" diye konuştu.