GenÃ§ oyuncuya ÅŸok Bir uyandÄ± hÄ±rsÄ±zla gÃ¶z gÃ¶ze geldi: YataÄŸÄ±nÄ±n baÅŸ ucuna kadar ulaÅŸmÄ±ÅŸ

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ANÄ°DEN UYANDI VE KARÅžISINDA ONU GÃ–RDÃœ

Bu tÃ¼yler Ã¼rperten olayÄ± yaÅŸayan kiÅŸi,ÂCasey Affleck ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ iliÅŸkiyle gÃ¼ndemde olan genÃ§ oyuncu Caylee Cowan. TMZ sitesinin haberine gÃ¶re olay geÃ§tiÄŸimiz salÄ± gÃ¼nÃ¼ meydana geldi. 24 yaÅŸÄ±ndaki Cowan, evde yalnÄ±z olduÄŸu ve derin uykuya daldÄ±ÄŸÄ± bir sÄ±rada sabaha karÅŸÄ± saat 03:00 gibi aniden gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. O anda da evine gizlice girmiÅŸ olan genÃ§ bir adamla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

ZANLININ ÃœZERÄ°NDEN COWAN'IN BAZI EÅžYALARI Ã‡IKTI

Caylee Cowan'Ä±n kendisini gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ fark eden genÃ§ adam oradan hÄ±zla kaÃ§tÄ±. Bu arada Cowan, polisi aradÄ± ve emniyet gÃ¼Ã§leri hemen genÃ§ kadÄ±nÄ±n Los Angeles'taki dairesine ulaÅŸtÄ±. Cowan'Ä±n komÅŸularÄ± da sokakta koÅŸan bir genci gÃ¶rdÃ¼klerini sÃ¶ylediler. Cowan'Ä±n evine giren hÄ±rsÄ±z kÄ±sa sÃ¼rede yakalandÄ±. Tutuklanan zanlÄ±nÄ±n Ã¼zerinden Caylee Cowan'a ait bazÄ± eÅŸyalar Ã§Ä±ktÄ±.

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SEVGÄ°LÄ°SÄ° YANINDA DEÄžÄ°LDÄ°

Caylee Cowan'Ä±n evine hÄ±rsÄ±zÄ±n girdiÄŸi sÄ±rada 46 yaÅŸÄ±ndaki sevgilisi Casey Affleck'in yanÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GEÃ‡EN YILDAN BU YANA BÄ°RLÄ°KTELER

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Gone Girl ve Manchester By The Sea adlÄ± yapÄ±mlarla bir anda dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken Casey Affleck ile Caylee Cowan, 2021 yÄ±lÄ±ndan bu yana birlikteler. Manchester By The Sea adlÄ± filmdeki performansÄ±yla 2017 yÄ±lÄ±nda en iyi erkek oyuncu dalÄ±nda Oscar kazanan Casey Affleck, genellikle Ã¶zel hayatÄ±nÄ± meraklÄ± gÃ¶zlerden uzak yaÅŸÄ±yor. Onun Caylee Cowan ile yeni bir romantik iliÅŸkiye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± da geÃ§en kasÄ±m ayÄ±nda Los Angeles sokaklarÄ±nda sarmaÅŸ dolaÅŸ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenene kadar bilinmiyordu. Ben Affleck'in kardeÅŸi olan Casey Affleck, Cowan'dan Ã¶nce kÄ±sa bir sÃ¼re 40 yaÅŸÄ±ndaki Florian Lima ile birlikte olmuÅŸtu.

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PHOENIX'Ä°N KARDEÅžÄ°YLE EVLÄ°YDÄ°

Casey Affleck, daha Ã¶nce de Joaquin Phoenix'in kardeÅŸi Summer ile evliydi. Ã‡ift, 2006'da evlenip 2016'da yollarÄ±nÄ± ayÄ±rma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Bunun ardÄ±ndan da Affleck, Florian Lima ile birlikte olmaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re bu iliÅŸki de bitti ve Casey Affleck, Caylee Cowan ile aÅŸk heyecanÄ±nÄ± yeniden buldu.

KARÄ°YERÄ°NE HIZLI BAÅžLADI

1998 doÄŸumlu olan Caylee Cowan, adÄ±nÄ± rol aldÄ±ÄŸÄ± Sunrise in Heaven adlÄ± yapÄ±mla duyurdu. HenÃ¼z kariyerinin baÅŸÄ±nda olan Cowan, buna raÄŸmen hÄ±zlÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±. Cowan, aynÄ± zamanda mÃ¼ltecileri konu alan The Peace Between adlÄ± bir belgeselin yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da Ã¼stlendi. Cowan'Ä±n babasÄ± bir Rus, annesi ise Ä°spanyol ve Alman melezi. Ä°ki tane Ã¶z aÄŸabeyi ile iki tane de Ã¼vey kÄ±z kardeÅŸi bulunuyor.

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OYUNCULUÄžA TUTKUSU KÄ°TAP OKUMAKTAN GELÄ°YOR

Oyuncu olmayÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta kafasÄ±na koyan Caylee Cowan, bu yÃ¼zden eÄŸitim hayatÄ± boyunca Ã§ok sÄ±k okul deÄŸiÅŸtirdi. Sonunda da Arizona Actors Academy'yi kabul edildi. EÄŸitimi sÄ±rasÄ±nda bir genÃ§lik tiyatrosunda da sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Hollywood'un kÄ±demlilerinden Casey Affleck ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla dikkat Ã§eken Caylee Cowan, bir rÃ¶portajÄ±nda oyunculuÄŸa olan tutkusunun kitap okuma sevgisinden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

AMA OKUMA Ã–ÄžRENÄ°RKEN Ã‡OK GÃœÃ‡LÃœK Ã‡EKMÄ°Åž

AslÄ±nda okumayÄ± Ã§ok zor Ã¶ÄŸrendiÄŸini de saklamadÄ± o rÃ¶portajda. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ sÄ±nÄ±fa kadar okumayÄ± Ã¶ÄŸrenemediÄŸini, bu konuda zorluklar yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Cowan "Ama annem bana okuma bilmenin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu bana aÅŸÄ±ladÄ±. Herhangi bir ÅŸey olmak istiyorsam okumam gerektiÄŸini hep anlattÄ±" diye konuÅŸtu.

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