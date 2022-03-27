Casey Affleck: 40’tan sonra evlenmek gerek

◊ Şu anda neredesiniz?
- Neredeyim? Kırklı yaşlarımın ortalarında (gülüyor)… Los Angeles, Kaliforniya’dayım.
◊ Yeteneğiniz ve sanatınızla, bize verdiğiniz performanslarda ruhunuzu verdiniz. Biraz iç sesinizden, iç düşüncelerinizden bahsetmenizi istiyorum. Size nasıl yardımcı oldu ya da oluyor, sizi nasıl yönlendirdi?
- Bu harika bir soru, keşke bu soruyu bana üç hafta önce gönderseydiniz, ben de mantıklı ve doğru bir şekilde nasıl cevaplayacağımı bu süreçte düşünebilseydim…
Gerçekten bilmiyorum. Kendime bunun da geçeceğini hatırlatıyor muyum, evet. Herkes gibi ben de ne kadar çok hayat yaşarsan, o kadar iyi yaşlanırsın diye düşünüyor muyum? Evet…
Bu, başıma gelen iyi şeyler ve kötü şeyler için de geçerli. Ben kendi çapımda ruhani bir insanım. Her gün ince ayar yaptığım ve mükemmelleştirdiğim bir iç pusulam var.
Tanıdığım hiç kimseye, doğru yöne ayarlanmış ve öyle kalabilen bir pusula verilmedi. Maalesef mıknatıs bazen fırlıyor ve yolunuzu bulmak için elinizden geleni yapıyorsunuz.
Kendim hakkında bir şey bilmiyordum, başkalarına nasıl davranacağımı, kendime nasıl davranacağımı bilmiyordum. Yaşlandıkça çok şey öğreniyorsun ve muhtemelen en çok öğrendiğin şey de diğer insanlarla nasıl bir ilişki içinde olman gerektiği. Uzun süre evliydim. 16 yıllık bir ilişkim vardı.
Keşke geriye dönebilip farklı şekilde yapabilseydim dediğim 100 milyon şey var. Bahse girerim eski eşim de aynı şeyi söylerdi. Birbirimizi çok sevdik, hâlâ seviyoruz… Çocuklarımız var. Her şey yolunda ama kesinlikle öğrenecek çok şey varmış.
Gelecekte biri benimle evlenmek isterse (gülüyor), sanırım çok daha iyi bir iş çıkarabilirim.
◊ Filmde arkadaşlık çok önemli. Biraz arkadaşlık hakkında konuşalım mı?
- Kesinlikle. Hayatımda arkadaşlarıma ihtiyaç duyduğum ve beni yukarı çektikleri, bir arada tuttukları zamanlar oldu. Yaşlandıkça, ilişkilerin hayatta ne kadar önemli olduğunu ve yürümeyen ilişkileri düzeltmenin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorum.
Evlisin, boşanıyorsun, bir noktada tekrar gözden geçirmek ve eski yaraları iyileştirip iyileştiremeyeceğini görmek istiyorsun. O kişiyle bir daha evlenmeyeceksin ama bu tür bir düşmanlığı taşımak istemiyorsun ve hayatında gerçekten besleyici ilişkiler olmasını istiyorsun.
En azından ben istiyorum. Kendin nasıl bir arkadaş istiyorsan, sen de öyle arkadaş olmalısın. Bazen arkadaş olmak, arkadaş edinmenin en iyi yoludur. İyi bir arkadaş olmaktan çok şey elde edebiliriz. Başka birinin tamamen özverili bir şekilde yanında olmak, kendi içsel yaşamınız için çok şey yapar.
Şu anda karşı karşıya olduğumuz sorunların çoğu eğitime bağlı. Eğitimin kısa yolu yok. Eğitimi eksik bırakamazsınız.
Eğitimsiz, gelişen bir toplum elde edeceğinizi bekleyemezsiniz. Bitkilerinizi sulamazsanız onların büyüyüp güzel ve güçlü olmalarını bekleyemezsiniz, bu bir gerçek.
AKLINA NE GELİYORSA, İÇİNDE NE VARSA ONU SERBEST BIRAK
◊ Yazıyorsunuz, yönetiyorsunuz, oynuyorsunuz ve yapımcısınız… Mücadele edip, yapmak istediğiniz sonraki şey nedir? Var mı kafanızda bir plan?
- Bu çok büyük bir soru. Şu anda seninle, harika dağınık bir kütüphanede oturuyor olsaydım, bunun hakkında uzun uzun konuşabilirdik. Emin değilim. Sanırım herkest,e bu hayat nasıl benim hayatım oldu, zamanla ne yapmak istiyorum diye merak ettiği bir parça var. İçimde beni çağıran bir şey var ve bunun ne olduğunu bilmiyorum. İlgilendiğim bazı şeyler var. Bunun kendimi farklı bir şekilde ifade etme isteğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Önümde net bir yol yok ama ilerlemeye devam edersem kendime güveniyorum.
Doğru hissettiren bir yol bulacağım mutlaka... Yapmamayı öğrendiğim tek şey susmak. Kendi adına konuşmak zorundasın, çok fazla endişelenmeden kendini ifade etmek zorundasın. Aklınıza ne geliyorsa, içinizde ne varsa, onu serbest bırakın. Sonra onun ne olduğunu anlayacaksınız. Öylece midenizde otururken kalmak daha zor.