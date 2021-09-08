Bir dönemin yıldızı Carre Otis Sutton gözyaşları içinde anlattı: Tacize katlanmak zorunda kaldım

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Artık Ibiza'da yaşayan 71 yaşındaki Marie'nin kurbanlarından biri olduğunu ileri süren eski top model ve oyuncu Carre Otis Sutton çarpıcı açıklamalarına yenilerini ekledi.





BİR DÖNEMİN EN ÜNLÜ MODEL VE OYUNCULARINDAN BİRİYDİ

52 yaşındaki Sutton, dün Paris'te konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Bu arada Sutton'ın özellikle belirli bir kuşak sinema seyircisi için yabancı bir isim olmadığını da hatırlatalım. 2005 yılından bu yana Matthew Sutton ile evli ve iki çocuk annesi olan Carre Sutton, 1980 ve 90'larda doğum adı olan Carri Otis ile tanınıyordu. Özellikle de Mickey Rourke eviliği ve onunla birlikte rol aldığı filmlerle konuşuluyordu.





DAVA AÇTI

Carre Sutton, geçen Ağustos ayında Gerald Marie hakkında, henüz 17 yaşındayken kendisine defalarca tecavüz ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Kendisine yönelik bütün bu suçlamaları reddeden Gerald Marie hakkında daha önce açılan dava zaman aşımına uğradı. Fakat Fransa'da bu tür taciz olaylarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Carre Sutton ülkeye davet edildi. Eski modelin basın toplantısı için belirlenen zamanlama da dikkat çekici. Sutton, Fransa'da başlayacak olan moda etkinlikleri öncesinde açıklamalarını yaptı. Bu şekilde moda dünyasında sık yaşandığı bilinen ama çoğu hasıraltı edilen taciz olaylarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.





UYUŞTURUCU VERDİ İDDİASI

1990'lı yıllarda birçok ünlü moda markasının tanıtım yüzü olan Carre Sutton, Gerald Marie'nin kilo verip daha başarılı bir kariyer oluşturmasına yardımcı olmak için kendisine küçük şişelerde uyuşturucu verdiğini ileri sürdü. Sutton, o dönemde Marie'nin "radarına girdiğini" ve o andan itibaren de tuzağa düşürülmüş olduğunu iddia etti. Sutton, Paris'e gittiği dönemlerde yeme- içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için Gerald Marie'ye bağımlı olduğunu sözlerine ekledi.





'TACİZE KATLANMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORDUM'

Carre Sutton "Çalışmaya devam edebilmek için tacize katlanmam gerektiğini biliyordum. Bu bana çok net bir şekilde ifade edilmişti" diye konuştu. Sutton açıklamaları sırasında San Francisco'dan New York'a ve daha sonra da henüz çocuk yaşlarındayken Marie'ye nasıl kaçırıldığını anlattı. Sutton insanları davayı takip etmeye ve sessizlik kültürünü değiştirmeye teşvik etmek için konuştuğunu söyledi. “Genetik bir piyango kazanmış olmanın bedeli olarak algılanması nedeniyle, sektörümüzde ve moda endüstrisinde taciz normalleştirildi” dedi.





FARKINDALIK YARATMAK İSTİYORLAR

Sutton ve Marie’yi alenen suçlayan Jill Dodd, Lesa Amoore, Shawna Lee, Ebba Karlsson ve Emily Mott, Paris'teki polis tarafından, mahkumiyetten ziyade sorunun farkındalığını artırmak amacıyla Marie aleyhinde ifade vermeye davet edildi. Sutton, 1986'da kötüye kullanımın durdurulmasını talep etmek için cesaretini topladığını söyledi. Sonuç olarak, başka bir daireye gönderildi ve ardından tüm işleri kesildi. Hikâyesini ilk kez 11 yıl önce anlattıktan sonra, hiçbir hesap verebilirlik olmadığı için dehşete düştüğünü söyledi ve ekledi: ‘Bu yüzden gerçekten fazla bir şey beklemiyorum.'



KENDİSİNİ AVRUPALI ZENGİN ERKEKLERE PAZARLADIĞINI İDDİA ETTİ

Carre Otis Sutton geçen ağustos ayında açtığı davada, Gerald Marie'nin kendisine defalarca tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Sutton, Marie'yi kendisini Avrupalı zengin erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla da suçlamıştı.





'DEHŞETE DÜŞTÜM'

Gerald Marie'nin kendisine yöneltilen bu suçlamalara konu olan eylemleri gerçekleştirdiğinde dönemin ünlü modellerinden Linda Evangelista ile birlikteydi. Çift 1987'den 1993'e kadar evil kaldı. Şimdi 56 yaşında olan Evangelista, iddialardan dehşete düştüğünü söyledi. Geçen yıl The Guardian'a verdiği demeçte, "Gerald Marie ile olan ilişkim sırasında, aleyhindeki bu cinsel iddialar hakkında hiçbir şey bilmiyordum, bu yüzden bu kadınlara yardım edemedim" dedi.





CARLA BRUNI DE DESTEKLEYENLER ARASINDA

Aralarında Milla Jovovich, Helena Christensen, Karen Elson, Paulina Porizkova’nın bulunduğu diğer modeller de Sutton'ın kampanyasını kamuoyu önünde desteklediler. 90'ların en ünlü modellerinden biri ve Fransa'nın eski first lady'si Carla Bruni de Sutton’I destekleyerek şu yorumda bulundu: ‘Artık yeter. Carré ve Gerald Marie'den sağ kurtulan mağdurlar Paris'e geldiklerinde yanlarında olacağım.’





BİR DÖNEMİN ÜNLÜ OYUNCU VE MODELİ

Gerald Marie ile ilgili bu çarpıcı iddiaları ortaya atan kişi aslında belli bir dönemin çok yakından tanıdığı bir isim. 1992-98 yılları arasında Oscar adayı aktör Mickey Rourke ile evli olan Sutton, o dönemde Carre Otis olarak tanınıyordu. Daha sonra Matthew Sutton ile evlendi ve piyasadan çekildiği için onun soyadını kullanmaya başladı.





BİRLİKTE OYNADIKLARI EN ÜNLÜ FİLM

Model ve oyuncu olan Carre Otis (Sutton) Mickey Rourke ile olaylı bir evlilik yaşamıştı. O dönemde Rourke ile birlikte Vahşi Orkide (Wild Orchid) yine Rourke ile birlikte Exid in Red gibi filmlerde oynamıştı. Otis, bir terlik firmasının tanıtım yüzü olarak görev aldığı reklam filminin çekimleri için 2005 yılında Türkiye'ye de gelmişti.





ROURKE İLE EVLİLİĞİ ŞİDDET DOLUYDU

Carre Sutton (Otis) daha önce Mickey Rourke ile evliyken ondan da şiddet gördüğünü itiraf etmişti. Rourke’un çantasına silahını gizlediğini ve bunu kendisine söylemediğini belirten Otis, çantanın yere düşmesiyle ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet ettiğini açıklamıştı. Otis, “Kurşun kalbimden yaklaşık 5 santimetre uzaklıktaydı. Omzumdan çıktı. Bir kemiğe çarpmadığı için gerçekten inanılmaz derecede şanslıydım” demişti.





TRAVMALARIYLA NASIL BAŞA ÇIKTIĞINI ANLATTI

Carre Sutton, hayatının zorlu yıllarını ve yaşadığı travmalarla nasıl başa çıktığını Kutsal Bitki Öğretmenleri adlı belgeselde açık açık anlattı. Bir dönemin ünlü yıldızı, yönetmenliğini Lucy Walker'ın üstlendiği bu belgesel hakkında “Yakınlarım, en büyük hayat öğretmenlerimin ve iyileşme yollarımın dünyanın dört bir yanındaki yerli bilgelik geleneklerinin öğretilerini içerdiğini biliyor” diye konuşmuştu.





İKİ ÇOCUK ANNESİ

2005 yılında Matthew Sutton ile evlenen Carre Otis Sutton, spot ışıklarından uzakta bir yaşam sürüyor. Eski yıldızın bu evlilikten 14 yaşında Jade ve 13 yaşında Kaya adında iki tane çocuğu bulunuyor.





İDDİALARI KİTABA DA YANSIMIŞTI

Carre Otis Sutton'ın yaşadığı taciz olayları daha önce bir kitaba da konu olmuştu. Sutton yaşadıklarını Hugo Schwyzer'ın kaleme aldığı Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitapta anlattı. 2011 yılında yayınlanan kitapta Sutton, modellik kariyeri boyunca yaşadığı taciz olayları özellikle de Gerald Marie'nin kendisine yaptıklarını bütün ayrıntılarıyla dile getirdi.



ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Kitapta Sutton'ın, bir dönem evli olduğu Mickey Rourke yönelik iddiaları da yer aldı. Sutton, Rourke evliliği boyunca şiddet gördüğünü ve eğer evlilik teklifini kabul etmezse kendisini ölümle tehdit ettiğini de kitapta anlatmıştı.







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