Caroline Koç'un annesinin külleri Türkiye’ye geliyor

Caroline Koç’un bir süredir İsveç’te bulunan annesi Marianne Giraud, geçen hafta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir’in seçkin Levanten ailelerinden Giraud’lara İsveç’ten gelin gelen Marianne Hanım, 4 yıl önce Alzheimer’a yakalanmış ve büyük kızı Madeleine Giraud’un yanına, memleketine dönmüştü.



Orada Alzheimer tedavisi gören 83 yaşındaki Marianne Giraud, koronavirüse yakalanınca hastalığı atlatamadı ve vefat etti. Vasiyeti gereği naaşı yakılan Marianne Giraud için salgın nedeniyle yalnızca çok yakınlarının katıldığı bir cenaze töreni yapıldı.

Annesinin cenazesine gitmek için girişimlerde bulunan Caroline Koç ise ne yazık ki seyahat yasakları yüzünden İsveç’e uçamadı.

Aldığım duyumlara göre Marianne Giraud’un külleri, çok sevdiği Türkiye’ye getirilecek.

Uzun yıllar İzmir’de yaşayan, burada bir aile kuran ve dostlar edinen Giraud için seyahat yasakları kalkar kalkmaz Türkiye’de de bir tören yapılacak. Belki de külleri o törenden sonra çok sevdiği Ege sularına dökülecek ve Giraud, İzmir’e son kez kavuşacak...

Meşhur çarşamba buluşmaları sanal oldu

İnsanoğlu zor şartlara hemen uyum sağlayabilme yeteneğine sahip. Koronavirüs nedeniyle hayatı kısıtlananlar da bu duruma çözüm üretmeyi becerebiliyor.

Genç işadamları Burak Hatipoğlu, Sinan Kosif, Mehmet Mutlu, Cihan Kosif ve Umut Özkanca, sık sık görüşen yakın arkadaşlar.







Beş arkadaş, salgından önce her ayın ikinci çarşambası kâh Lucca’da, kâh Papermoon’da bir araya geliyordu. Ekip, uzun zamandır sürdürdükleri bu geleneği koronavirüs nedeniyle sanal aleme taşıdı. Şimdilerde görüntülü konuşma platformu üzerinden görüşen arkadaşlar, eskisi gibi buluşacakları günü iple çekiyor.

Kont ve Kontes İstanbul’da karantinada

Maria-Necmettin Eliyeşil çiftinin kızları Melisa, 2008’de New York’ta üniversite okurken, kalem markası Faber-Castell’in sahibi Kont Charles von Faber-Castell ile aşk yaşamaya başlamıştı.





2011’de evlenip Almanya’ya gelin gitmiş, oğlu Leonhard Alexander’ı 2014’te, kızı Carla Victoria’yı ise 2017’de dünyaya getirmişti.

Bu evlilikle birlikte “kontes” unvanı alan Melisa Eliyeşil, Almanya’ya gelin gitse de İstanbul aşkından vazgeçmemişti.

Fırsat buldukça İstanbul’a gelen çift, son ziyaretlerinde koronavirüse takıldı!





Faber-Castell ailesi, yaklaşık 2 ay önce tatil için geldikleri İstanbul’da mahsur kaldı.

İşleri nedeniyle Almanya’ya dönmek isteyen yabancı damat, uluslararası seyahatlerin yasaklanması nedeniyle ülkeye uçamadı. Ailenin İstanbul’da kalmasına ise en çok Necmettin Bey ve Marina Hanım sevindi.

Torunlarıyla vakit geçirmekten çok mutlu olan çift, “Karantina bizim için şans oldu” diyormuş.

Kayınpederi koronavirüse yakalandı

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Hilal Kosif Piles’in İspanyol kayınpederi Tarsilo Piles de koronavirüse yakalandı.





Valencia Spor Kulübü Vakfı’nın eski başkanı olan Tarsilo Piles, İspanya’yı büyük oranda sarsan Covid-19’un pençesinden kurtulamayanlardan. 20 bin kişinin koronavirüsten dolayı vefat ettiği ülkede Valencia Kulübü’nün de yüzde 35’i enfekte durumda.

Hilal Kosif, Tarsilo Piles’in oğlu Javier Piles ile 2016’da Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğünle evlenmişti. Carlos ve Lucas adında iki oğlu olan çift, hayatlarını İstanbul’da sürdürüyor. Tarsilo Piles’in koronavirüse yakalanmasından dolayı oldukça endişelenen Hilal ve Javier Piles, seyahat yasakları yüzünden Valencia’ya gidemiyor. Ancak evinde karantinada olan Piles’in sağlık durumunu doktorlarıyla telefonda görüşerek anbean takip ediyor ve babalarıyla görüntülü konuşarak ona moral veriyorlar.