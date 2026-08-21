Zor hastalık hayatının aşkını alıp götürdü: Ölmeden dört yıl önce onun yasını tutmaya başladım

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İşte yılların oyuncusu Sandra Bullock'un başına gelen tam da böyle bir durum...

Gencecik çağından beri sürdürdüğü başarılı bir kariyeri var. Kendisi doğurmasa da evlat edindiği iki çocuğunu büyütüyor büyük bir sevgiyle.

Ama diğer yandan özel hayatında yüzü hiç gülmedi... Bir kez Jesse James ile evlilik yaptı. Tam da The Blind Side ile Oscar sevinci yaşamasından hemen sonra aldatıldığını öğrendi.

Bullock, bu travmayı atlattıktan sonra aynı zamanda eski bir model olan fotoğrafçı Bryan Randall ile aşk yaşamaya başladı.

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Bu, gerçekten de öyle herkese nasip olmayacak büyük bir aşktı. İkisi birbirlerine deli gibi aşıktı.

İlişkilerini kendi dünyalarında yaşıyorlardı ve gittikleri her yerde mutluluk tablosu çiziyorlardı. Ama bu mutluluk Randall'ın aldığı ALS teşhisiyle gölgelendi.

Acılarını kimselere belli etmedi Sandra Bullock ile Bryan Randall. Zor hastalıkla üç yıl sessiz sedasız mücadele ettiler. Ama Bullock, ebedi aşkını 2023 yılında hastalığına kurban verdi.



BÜYÜK AŞKININ HASTALIĞI VE KAYBI HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Onun bıraktığı boşluk derin, acısı büyük olsa da çocukları sayesinde hayata tutundu. Doğrusu bugüne kadar da bu konuda neredeyse hiç konuşmadı.

Büyük acısının üzerinden üç yıl geçtikten sonra ise Sandra Bullock, konuk olduğu SmartLess podcast'inde Bryan Randall'ın hastalığının ve ölümünün kendisini nasıl etkilediğini ilk kez bu kadar ayrıntılı anlattı.

Sandra Bullock, kaybettiği sevgilisi Bryan Randall'ın ALS hastalığına yakalandığının duyulmasını istemediğini söyledi. Uzun süre, gerçeği bilen tek kişi Bullock'ın kız kardeşi oldu.

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Söylediğine göre Bryan Randall, ALS teşhisi aldığının açıklanmasını istemedi.

Bullock programda "Bunu açıklamamı o istemedi. Hastalık hakkında konuşmama izin vermedi. Bu onun isteğiydi ben de saygı duydum" diye konuştu.



ÖLÜMÜNDEN DÖRT YIL ÖNCE YASINI TUTMAYA BAŞLADI

Bullock, kendileri için bir travma olan ALS teşhisinin tam da Covid 19 pandemisine denk geldiğini. Bunun onu iyice yalnızlaştırdığını anlattı.

Teşhisin büyük ağırlığını taşımak zorunda kaldığını söyleyen Bullock "Ölümünden dört yıl önce Bryan'ın yasını tutmaya başladım" itirafında bulundu.

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Bryan Randall, Sandra Bullock, ünlü oyuncunun evlat edindiği Louis ve Laila ile Randall'ın eski ilişkisinden doğan kızı Skylar bir aile olmuşlardı.

Mutlu mesut yaşarlarken ALS hastalığı hepsinin dünyasını yıktı.



'İLİŞKİMİZİN YARISINDA HASTAYDI'

"Sevgilim, ilişkimizin yarısında hastaydı" diye anlattı durumu Bullock. Sonra da yürek burkan sözleri sarf etti: "Sevdiğim kişi, bedeni beni terk etmeden çok önce gitmişti."

Söylediğine bakılırsa Sandra Bullock, bu tür hastalıklara karşı deneyimliydi. Babası zaman zaman kazalar geçirirdi, annesi de kanser tedavisi görmüştü.

Ama yine de insanın hayat arkadaşının sağlığını yitirmesi bunlara çok da benzemiyordu.

Bu konuda da "Neredeyse her şeyle yüzleşebilir ve başa çıkabilirim. Ama iki küçük çocuğum vardı. Özellikle de Bryan'ı baba figürü olarak gören kızım Laila" dedi.

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TEŞHİSİ UZUN SÜRE YAKINLARINDAN BİLE SAKLADILAR

Sandra Bullock ve Bryan Randall bir süreliğine teşhisi herkesten sakladılar. ALS konusunda bilgi sahibi olan tek kişi Sandra'nın kız kardeşi Gesine oldu uzun süre.

Sonra meslektaşları Jennifer Aniston ve Jason Bateman'ın karısı Amanda Anka olmak üzere gerçeği açıkladılar.

Bryan Randall, 2023 yılında hastalıkla mücadelesini kaybetti.



OĞLUNUN DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE TANIŞTILAR

Sandra Bullock ile Bryan Randall, 2015 yılında, ünlü yıldızın oğlunun doğum günü partisinde tanıştılar. Kısa süre sonra da romantik ilişkileri başladı.

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Yine 2015 yılında Jennifer Aniston ile Justin Theroux'nun düğününde ilişkilerini kamuoyuna ve çevrelerine ilan ettiler.