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Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

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#Brandi Glanville#Yardım Kampanyası#Yüz Paraziti
Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 16:44

Yer aldığı reality şovlarla tanınan ünlü oyuncunun son iki yıldır yaşadıkları herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Doktorların kapısını aşındıran, derdine derman arayan yıldız isim ne yaparsa yapsın bir türlü yaşadığı bu kâbustan uyanabilmiş değil.

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Televizyon ekranlarının tanınmış ismi Brandi Glanville, yüzündeki şekil bozukluğuyla mücadelesi sürerken arkadaşı tarafından başlatılan GoFundMe (internet ortamında yardım kampanyaları düzenleyen ve ihtiyaç sahiplerine para toplayan bir site) kampanyası nedeniyle "utanç" duyduğunu itiraf etti.

"Real Housewives of Beverly Hills" programının eski yıldızı Brandi Glanville, en sonunda yardım kampanyasına ihtiyaç duyacak hale gelmesi nedeniyle gözyaşlarına boğuldu: "Bunu yapacağımı hiç düşünmezdim."

Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

Geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında konuşan ünlü oyuncu başkalarından yardım istemekte zorlanması hakkında konuşurken duygusal anlar yaşadı. 53 yaşındaki Glanville, yayında "Dürüst olmak gerekirse utanıyorum çünkü yardım istemeyi sevmem" dedi.

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Brandi Glanville daha sonra tedavisinin yarattığı maddi yükü detaylandırarak, sigortası olmasına rağmen haftada 7.000 dolar tutarında tıbbi fatura ödediğini anlattı.

Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

Alacaklıların gün boyu kendisini aradığını söyleyen Glanville; ödemeleri durdurmanın ilaçlarını almasını engelleyebileceğini, iyileşme sürecini sekteye uğratabileceğini ve kendisini "her açıdan tükenmiş" bir duruma sokabileceğini ifade etti.

Eski model, bağış toplama sayfasını "kimsenin görmesini istemediğini" kabul etti ancak başka ne yapacağını bilemediğini söyledi.

Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

Glanville yakın zamanda, yüzünü ve görünüşünü etkileyen ve yıllardır nedeni anlaşılamayan sorunların ardından kendisine konulan çeşitli teşhisleri açıkladı; bunlar arasında "biyofilm tabakalı, yüksek dirençli ESBL Klebsiella ve Enterobacter, Koksidioidomikoz (Vadi humması), Demodex dermatiti ve mononükleoz" yer alıyor.

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Ayrıca yüzünde, aldırmak için hazırlık yaptığı bir mantar kütlesi bulunduğunu da söyledi.

Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

Televizyon dünyasının ünlü ismi kısa süre önce Instagram'da bir ultrason görüntüsü paylaşarak, doktorunun muayene sırasında yüzünde "canlı" ve "hareket eden" bir şey gördüğünü söylemişti.

Videoda, "Bunu yüzümden kesip çıkaracak bir doktor bulamazsam, işlemi kendim yapacağım," diyen Glanville, yüzündeki bozulma konusunu ilk kez 2024 yılında kamuoyu önünde dile getirmişti.

Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

Aynı yıl Glanville, bazı sağlık uzmanlarının yüzünde "gezinen" bir parazit bulunduğunu düşündüğünü, diğerlerinin ise sorunu "strese bağlı ödem"e bağladığını da paylaştı. Şubat ayında ise sağlık sorunlarının sorumlusu olarak, lenf düğümlerine silikon sızdırdığını belirttiği ve 20 yıl önce takılmış olan, yırtılmış göğüs implantlarını gösterdi.

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Glanville daha sonra, yüzündeki lenf düğümlerinden birinde iyi huylu bir yüz tümörü bulunduğunu öğrendi.

Çare bulamadığı hastalığı için yardım parası toplamaya başladı: Çok utanıyorum, çarem kalmadı

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#Brandi Glanville#Yardım Kampanyası#Yüz Paraziti

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