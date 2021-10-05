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Cardi B'nin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

#Cardi B.#Offset#Belcalis Marlenis Almánzar
Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

Gösteri dünyasının en çılgın ve kendine özgü giyim tarzına sahip ünlülerinden biri olarak tanınıyor uzun süredir. Aslına bakılırsa durum öyle bir noktaya geldi ki giydiği hiçbir şey kimseyi şaşırtmıyor artık...

 

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ANİMASYON FİLM KAHRAMANLARINA BENZETİLDİ
Ama o yine kendini aştı ve kıyafet tercihiyle gündemin ilk sırasına oturmayı başardı. Öyle ki sosyal medyada en çok konuşulan kişilerden biri haline geldi. Hayranları onun kıyafetini, tarihin en ünlü animasyon filmlerinden birinin kahramanına benzetti.

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

PARİS MODA HAFTASI'NIN KONUĞU
Daha birkaç gün önce ikinci doğumundan hemen sonra yağ aldırdığı iddialarıyla gündeme gelen ve bunu yalanlayan Cardi B. Paris Moda Haftası'nın konukları arasındaydı. Hem sahnede hem de günlük hayatında bir türlü vazgeçemediği ilginç giyim tarzından yine ödün vermedi 28 yaşındaki şarkıcı. Önce yeşil sonra da mor renkte birbirine benzer kıyafetler giydi ardı ardına katıldığı etkinliklerde.

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Bu iki kıyafetten bir tanesi de sosyal medyada kelimenin tam anlamıyla büyük gürültü kopardı. Cardi B çok konuşulan yeşil kıyafetini yine aynı renkte, bebek başlığını andıran bir başlıkla tamamladı. Bu görünümüyle de bir döneme damgasını vuran ünlü animasyon filmi Teletubbies'in kahramanlarına benzetildi. Sosyal medya kullanıcıları da hemen klavyelerinin başına geçip Cardi B'nin kıyafetiyle ilgili yorumlar yapmaya başladı.

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Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

YEŞİL TULUM 
Bir kullanıcı Cardi B'nin kıyafetiyle ilgili olarak "O her zaman çok sevimli ama bu görünümü Teletubbies'ye benziyor" diye yazdı. Bir başkası da yine aynı animasyon filmin her bölümünün başında görünen ve "güneş bebek" olarak anılan bebeğe benzetti Cardi B'yi. Bu kullanıcı "Lütfen biri Cardi B'yi Teletubbies'deki güneş bebeğin yerine photoshop ile yerleştirsin" diye görüşünü belirtti.

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

ÇOK BEĞENENLER DE OLDU
Cardi B'nin bu görünümünü eleştirenlere, sadık hayranlarından da yanıt geldi. Onlar şarkıcıya yönelik bu esprili eleştirilere "Ciddi olamazsınız. Cardi'nin kıyafetindeki detaylara bakın, muhteşem" diye yanıt verdi.

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

DOĞUMDAN SONRA YAĞ ALDIRDIĞI İDDİALARINA YANIT VERDİ
Kısa bir süre önce Offset ile evliliğinden ikinci bebeğini dünyaya getiren Cardi B, doğumdan hemen sonra katıldığı bir etkinlikte "yıldırım hızıyla" forma girmesiyle dikkat çekmişti. Bu nedenle de hakkında "doğum yaptıktan sonra yağ da aldırdı" söylentilerinin çıkmasına neden oldu. Fakat şarkıcı bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi ve asla yağ aldırmadığını savundu.

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

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MUHTEŞEM YÜZYIL HAYRANI
Doğum sırasında çok kan kaybettiğini anlatan Cardi B, böyle bir durumda estetik operasyonu ya da yağ aldırmayı düşünmediğini sözlerine ekledi. Offset ile ilişkisinden 3 yaşında bir kızı da bulunan Cardi B, aynı zamanda bir Muhteşem Yüzyıl dizisi hayranı olarak da biliniyor.

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

KIYAFETLERİ HER ZAMAN OLAY OLDU
Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan 28 yaşındaki Cardi B, sadece sahne ya da kırmızı halıda değil günlük hayatında da giydiği çarpıcı ve iddialı kıyafetlerle tanınıyor. Paris'teki gardrobu ile Teletubbies kahramanlarına benzetilen şarkıcı, bazen alışverişe giderken bile sırf dikkat çekmek için eşine az rastlanır kıyafetler tercih ediyor.

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Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

ALIŞVERİŞE GİTTİ
Cardi B, geçen yaz kocası Offset ile alışverişe gittiğinde üzerinde bu kıyafet vardı. 

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

BU TERCİHİ BEĞENİLDİ
Bir Grammy töreninde giydiği istiridyeyi andıran bu kıyafeti çok beğenilmişti. 

Cardi Bnin tuhaf kıyafeti olay oldu: Sanki animasyon film karakteri

ŞAŞIRTAN GÖRÜNÜM
Genellikle şatafatlı giyinen Cardi B, günlük hayatında bazen herkesi şaşırtacak kadar sade görünebiliyor.  Yani bir başka deyişle Cardi B'nin gösterişli değil sade giyinmesi çok dikkat çekiyor. 

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#Cardi B.#Offset#Belcalis Marlenis Almánzar