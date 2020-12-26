Cardi B'den kÄ±zÄ±na 1000 dolarlÄ±k oyuncak bebek

28 yaÅŸÄ±ndaki Cardi B, eÅŸi Offset ve onun eski iliÅŸkisinde dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Kalea'ya aldÄ±ÄŸÄ± Noel ve yeni yÄ±l hediyelerini sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Cardi B ile Offset'in bir sÃ¼re Ã¶nce 5.8 milyon dolar vererek satÄ±n aldÄ±Ä± malikeninin salonunda kurulan iki bÃ¼yÃ¼k boyutlu aÄŸacÄ±n altÄ±nda hediye paketlerini aÃ§an iki kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ±n sevinÃ§li anlarÄ±nÄ± da videoya Ã§eken Cardi B, sonra o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

Bir Ã¶rnek giysiler iÃ§indeki Kulture ve Kalea, paketlerini bÃ¼yÃ¼k bir coÅŸkuyla aÃ§Ä±yorlar. Sonra da sevinÃ§ iÃ§inde oynuyorlar.

Cardi B'nin kÄ±zÄ± iÃ§in satÄ±l aldÄ±ÄŸÄ±, Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan oyuncak bebek ise tam bin dolar deÄŸerinde. Yani yaklaÅŸÄ±k 7 bir 500 TL.

Cardi B. daha Ã¶nce de kÄ±zÄ± iÃ§in satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± pÄ±rlanta taÅŸlÄ± yÃ¼zÃ¼k ile gÃ¼ndem olmuÅŸtu. ÅžarkÄ±cÄ± son olarak da birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ kadÄ±nÄ±n sahip olmak iÃ§in sÄ±raya girdiÄŸi Hermes'in Birkin Ã§antalarÄ±ndan dÃ¶rt tane almasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Â ANNESÄ°NE SÃ–YLEDÄ°ÄžÄ° YALANLA HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°Â Â

Onun Ã¶ykÃ¼sÃ¼ Ã¶rneÄŸine filmlerde ya da belki masallarda rastlanacak tÃ¼rden... BÃ¼yÃ¼k kentin kenar mahallelerinden birinde doÄŸup bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Annesi de babasÄ± da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ona bÃ¼yÃ¼kannesi baktÄ±.

Para kazanabilmek iÃ§in Ã§ok genÃ§ yaÅŸta bir markette kasiyer olarak iÅŸe girdi. Sonra biraz sempatikliÄŸinin biraz da ÅŸansÄ±nÄ±n yardÄ±mÄ±yla Ã¶nce ekrana adÄ±m attÄ±. Sonra da gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na. KÄ±sacÄ±k zamanda da dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan Ã¼nlÃ¼lerinden biri haline geldi. Bir sÃ¼re Ã¶nce de ailesiyle birlikte yaÅŸayacaÄŸÄ± gÃ¶rkemli bir malikane iÃ§in milyonlar saydÄ±.

Bu, son dÃ¶nemde kazancÄ± ve gÃ¶steriyli harcamalarÄ±yla dikkat Ã§eken Cardi B'nin Ã¶ykÃ¼sÃ¼... Cardi B, sevgilisi Offset ve minik kÄ±zÄ± Kulture Kiari Cephus ile birlikte yaÅŸamak iÃ§in Atlanta'da bulunan bir malikaneye tam 5.8 milyon dolar verdi. Ã‡ift, son iki yÄ±ldÄ±r kendilerine ev bakÄ±yordu. Nihayet aradÄ±klarÄ±nÄ± buldular ve bu malikaneyi satÄ±n aldÄ±lar. En kÄ±sa zamanda da taÅŸÄ±nmayÄ± planlÄ±yorlar. Cardi B, yeni malikane sevincini sosyal medya sayfasÄ±ndan 56 milyon takipÃ§isiyle de paylaÅŸtÄ±.

Cardi B ile Offset ve minik kÄ±zlarÄ±nÄ±n yaÅŸayacaÄŸÄ± malikanenin geniÅŸ yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra olimpik bir yÃ¼zme havuzu, kendine ait bir mahzeni, ateli silahlarla atÄ±ÅŸ yapÄ±lacak bir alanÄ± da bulunuyor. ÅžÃ¶mineli oturma odasÄ±, spa tarzÄ± banyosu, iki tane giyinme odasÄ± da malikanenin sahiplerine sunduÄŸu olanaklar arasÄ±nda. Bunlara ek olarak dÃ¶rt tane banyo, ahÅŸap panelli gÃ¶steriÅŸli bir kÃ¼tÃ¼phane odasÄ±, aÃ§Ä±k mutfak da Cardi B ile Offset'in kullanacaÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼mlerden.

GerÃ§ek adÄ± Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Latin kÃ¶kenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kenar mahallelerden birinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Dominik Cumhuriyeti doÄŸumlu bir baba ile TrinidadlÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kannesi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Cardi B, ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼kler yÃ¼zÃ¼nden okula gidemediÄŸi iÃ§in bir sÃ¼permarkette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Fakat, o dÃ¶nemde Ã§ok az para kazanÄ±yordu.

Sonra sÃ¼permarketteki patronu ona hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir Ã¶neride bulundu: Striptiz kulÃ¼plerinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tledi ve ona "Tipin de bu iÅŸe mÃ¼sait" dedi. Bu Ã¶neriyi dikkate alan Cardi B de bÃ¶lgedeki kulÃ¼plerden birinde iÅŸe girdi. GerÃ§ekten de bir anda dar bir Ã§evrede de olsa adÄ±nÄ± duyurdu. O dÃ¶nemde kazandÄ±ÄŸÄ± parayla yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim hayatÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Fakat ailesine bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§eÄŸi, yani bir striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemiyordu. Bunu yÄ±llar sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda itiraf etmiÅŸti.

Cardi B, annesine striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemedi. Bunun yerine zengin bir Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Ã‡ocuklarÄ±n biri 8 diÄŸeri 9 yaÅŸÄ±nda. OnlarÄ±n ev Ã¶devlerine yardÄ±m ediyorum. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bana gÃ¼nde 100 dolar Ã¶dÃ¼yorlar." Annesi tÃ¼m bu anlatÄ±lanlara inandÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n bu iÅŸe devam etmesine izin verdi.

Oysa Cardi B, o parayÄ± gece kulÃ¼plerinde striptiz yaparak para kazanÄ±yordu. Annesi bilse belki bundan hoÅŸlanmazdÄ± ama o dÃ¶nem Cardi B'ye bugÃ¼nlere uzanan kapÄ±yÄ± araladÄ±. Gece kulÃ¼bÃ¼nde sempatisini iyice artÄ±ran Cardi B, yine bir rÃ¶portajÄ±nda "Orada Ã§alÄ±ÅŸmama beni bir sÃ¼rÃ¼ olumsuz geliÅŸmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Cardi B, o sÃ¼reÃ§te eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rse de ÅŸÃ¶hret olduktan sonra okulu bÄ±raktÄ±.

Striptiz gÃ¶sterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programÄ±na dahil oldu. Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda da milyonlarca kiÅŸinin ilgisini Ã§ekti ve sempatisini kazandÄ±. O programÄ±n da rÃ¼zgarÄ±yla kendisini bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretine taÅŸÄ±yacak olan Bodak Yellow adlÄ± ilk single'Ä±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Ondan sonra da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmandÄ±.

Cardi B'nin kÄ±sacÄ±k zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶zeti bÃ¶yle. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± birÃ§ok deneyimli meslektaÅŸÄ±nÄ± da geride bÄ±rakarak Grammy Ã–dÃ¼lÃ¼ bile kazandÄ±. Sadece mesleki baÅŸarÄ±larÄ±yla deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemde Cardi B.

ÃœnlÃ¼ rap'Ã§i bir sÃ¼redir meslektaÅŸÄ± Offset ile evli. Ã‡iftin Kulture Kiari Cephus adÄ±nÄ± verdikleri 2018 doÄŸumlu bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± bulunuyor. Cardi B aynÄ± zamanda lÃ¼ks yaÅŸamÄ±yla da gÃ¼ndemde. GeÃ§en yÄ±l kÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k kÄ±zÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± elmas takÄ± setiyle manÅŸetlere Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±. Ailede lÃ¼ksÃ¼ ve bol para harcamayÄ± seven tek kiÅŸi Cardi B. deÄŸil. KocasÄ± da en az onun kadar iddialÄ± bu konuda. GeÃ§en yÄ±l 16 Ekim'deki doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde Offset, karÄ±sÄ±na 4 milyon dolarlÄ±k bir elmas yÃ¼zÃ¼k hediye etmiÅŸti. Toplam 100 karatlÄ±k bu elmas yÃ¼zÃ¼k uzun sÃ¼re basÄ±nÄ±n gÃ¼ndeminde kaldÄ±.

Â Cardi B, bir dÃ¶nem MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l hayranlÄ±ÄŸÄ±yla da gÃ¼ndemdeydi. Diziyi izleyen ÅŸarkÄ±cÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan da yorumlar yapÄ±yordu.