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Haber Giriş: 27.06.2020 - 08:00,Son Güncelleme:

Cardi B günde 5 bölüm 'Muhteşem Yüzyıl' izliyor!

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Cardi B günde 5 bölüm 'Muhteşem Yüzyıl' izliyor!
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Dünyaca ünlü rap’çi Cardi B, “Muhteşem Yüzyıl” hayranı çıktı. Kızı Kulture’ın yer aldığı bir videoyu paylaşınca diziyi izlediği fark edilen şarkıcı, “Günde 5 bölüm izliyorum” dedi.

VİDEOYLA ORTAYA ÇIKTI

Cardi B geçtiğimiz günlerde kızı Kulture’ın bir videosunu paylaştı. Görüntüde Kulture’ın arkasındaki ekranda Osmanlı dizisi “Muhteşem Yüzyıl” vardı. Cardi B’nin diziyi takip ediyor olması, sosyal medyada gündem yarattı. Ünlü şarkıcı, takipçilerinden gelen sorular üzerine günde 5 bölüm “Muhteşem Yüzyıl” izlediğini açıkladı.

HÜRREM NEDEN DEĞİŞTİ!

Cardi B, dizide Hürrem’i canlandıran Meryem Uzerli’nin yerini Vahide Perçin’in almasına da tepki gösterdi: “Hürrem karakterini neden bu denli değiştirdiler? O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki. En azından benzeyen birini bulsalardı.” Türk takipçileri Cardi B’ye Uzerli’nin “burnout syndrome” (tükenmişlik sendromu) yaşadığı için diziden ayrıldığını anlattı.

Cardi B, Hürrem Sultan karakteri için “Bana büyük ilham veriyor ve motive ediyor. Hürrem bana özgüven aşıladı” dedi.

Cardi B günde 5 bölüm Muhteşem Yüzyıl izliyor

Kulture’ın videosunda arkadaki ekranda “Muhteşem Yüzyıl” vardı.

 

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