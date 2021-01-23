Bu kÄ±yafetle alÄ±ÅŸveriÅŸe gitti

Cardi B, kocasÄ± Offset ile birlikte Los Angeles'ta Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸte de bunun gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi. EL ELE LÃœKS BÄ°R MAÄžAZAYA GÄ°TTÄ°LER

28 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk annesi Cardi B., dÃ¼n kocasÄ± Offset ile birlikte Beverly Hills'te lÃ¼ks bir maÄŸazaya alÄ±ÅŸveriye gitti. Ãœzerine, Ã¼st kÄ±smÄ± kazak gibi gÃ¶rÃ¼nen, sanki ÅŸeffaf bir tulum izlenimi uyandÄ±ran bir kÄ±yafet giyen Cardi B. bÃ¼tÃ¼n bakÄ±ÅŸlarÄ± Ã¼zerine topladÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± kÄ±yafetine uygun ayakkabÄ±lar ve yine uygun renkte bir de maske taktÄ±. BÄ°R FOTOÄžRAFÃ‡I ORDUSU KARÅžILADI

MaÄŸazaya girerken kalabalÄ±k bir fotoÄŸrafÃ§Ä± ordusu tarafÄ±ndan etrafÄ± sarÄ±lan Cardi B, bÃ¼yÃ¼k bir ciddiyetle maÄŸazaya girdi ve dans etmeye baÅŸladÄ±. O anlarda kocasÄ± Offset de cep telefonuyla onu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. KOCASI SADE GÄ°YÄ°NDÄ°

Cardi B'nin bu iddialÄ± giyimi yanÄ±nda gerÃ§ek adÄ± Kiari Kendrell Cephus olan 29 yaÅŸÄ±ndaki Offset'in hiÃ§ dikkat Ã§ekmeyen, gÃ¼nlÃ¼k spor bir kÄ±yafet tercih ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bir sÃ¼re Ã¶nce ayrÄ±lacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Ã¼nlÃ¼ Ã§ift, daha sonra tekrar bir araya gelmeye karar vermiÅŸti. 2 YAÅžINDAKÄ° KIZINA ALDIÄžI HEDÄ°YE DUDAK UÃ‡UKLATMIÅžTI

Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ± zorluk iÃ§inde geÃ§en Cardi B, mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda baÅŸarÄ± kazandÄ±ktan sonra ise yaptÄ±ÄŸÄ± pahalÄ± harcamalarla dikkat Ã§ekiyor. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, geÃ§tiÄŸimiz Noel'de de kÄ±zÄ± Kuture'ye aldÄ±ÄŸÄ± 1000 dolarlÄ±k oyuncak bebekle konuÅŸulmuÅŸtu. Cardi B, Ã¼nlÃ¼ bir moda markasÄ±nÄ±n imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan bu bebeÄŸi sosyal medyada video ve fotoÄŸraflarÄ±yla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. KIZINA 10 AYLIKKEN ELMAS TAKI SETÄ° ALDI

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± daha Ã¶nce de kÄ±zÄ±na, 10 aylÄ±k olduÄŸu dÃ¶nemde elmas bilezik seti satÄ±n almÄ±ÅŸtÄ±. Cardi B. bunu da sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Cardi B. alÄ±ÅŸveriÅŸ ettiÄŸi maÄŸazada Ã§ektiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±. Elmas bilezik ve kÃ¼pe seti satÄ±n alan Cardi B. daha sonra bir yaÅŸÄ±na bile gelmemiÅŸ olan kÄ±zÄ±nÄ±n bileÄŸinde bu elmas bilezikle Ã§ektiÄŸi pozu da paylaÅŸtÄ±. SU GÄ°BÄ° PARA HARCIYOR

Kelimenin tam anlamÄ±yla su gibi para harcayan Cardi B'ye kocasÄ± tarafÄ±ndan hediye edilen 4 milyon dolar deÄŸerinde iri taÅŸlÄ± elmas yÃ¼zÃ¼k de uzun sÃ¼re konuÅŸulmuÅŸtu. Cardi B, geÃ§tiÄŸimiz yaz aylarÄ±nda da Ã¼nlÃ¼ bir markanÄ±n Ã§antalarÄ±ndan dÃ¶rt tane birden almasÄ±yla gÃ¼ndem olmuÅŸtu. HIZLI YÃœKSELÄ°Åž

MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m attÄ±ktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede baÅŸarÄ± kazanan Grammy Ã¶dÃ¼llÃ¼ Cardi B. hem sahnede hem de Ã¶zel hayatÄ±nda tercih ettiÄŸi iddialÄ± kÄ±yafetleriyle de sÃ¼rekli gÃ¼ndem oluyor. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Cardi B'nin yÃ¼kseliÅŸ hikayesi hÄ±zlÄ± ve tam da filmlerde Ã¶rneÄŸine rastlanabilecek ÅŸekilde oldu. Annesi ve babasÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kannesi tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Cardi B ya da gerÃ§ek adÄ±yla Belcalis Almanzar zor bir Ã§ocukluk geÃ§irdi. EKONOMÄ°K GÃœÃ‡LÃœK Ä°Ã‡Ä°NDE BÃœYÃœDÃœ

GerÃ§ek adÄ± Belcalis Almanzar olan Cardi B, New York'ta 1992 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nyaya geldi. Latin kÃ¶kenlilerin aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kenar mahallelerden birinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Dominik Cumhuriyeti doÄŸumlu bir baba ile TrinidadlÄ± bir annenin kÄ±zÄ± olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼kannesi bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. Cardi B, ekonomik gÃ¼Ã§lÃ¼kler yÃ¼zÃ¼nden okula gidemediÄŸi iÃ§in bir sÃ¼permarkette kasiyer olarak Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Fakat, o dÃ¶nemde Ã§ok az para kazanÄ±yordu. HAYATINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°REN Ã–NERÄ°

Sonra sÃ¼permarketteki patronu ona hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirecek bir Ã¶neride bulundu: Striptiz kulÃ¼plerinde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± Ã¶ÄŸÃ¼tledi ve ona "Tipin de bu iÅŸe mÃ¼sait" dedi. Bu Ã¶neriyi dikkate alan Cardi B de bÃ¶lgedeki kulÃ¼plerden birinde iÅŸe girdi. GerÃ§ekten de bir anda dar bir Ã§evrede de olsa adÄ±nÄ± duyurdu. O dÃ¶nemde kazandÄ±ÄŸÄ± parayla yarÄ±m bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± eÄŸitim hayatÄ±na devam etmeye baÅŸladÄ±. Fakat ailesine bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§eÄŸi, yani bir striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemiyordu. Bunu yÄ±llar sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bir rÃ¶portajda itiraf etmiÅŸti. ANNESÄ°NE YALAN SÃ–YLEDÄ°

Cardi B, annesine striptiz kulÃ¼bÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyemedi. Bunun yerine zengin bir Ã§iftin Ã§ocuklarÄ±na bakÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Ã‡ocuklarÄ±n biri 8 diÄŸeri 9 yaÅŸÄ±nda. OnlarÄ±n ev Ã¶devlerine yardÄ±m ediyorum. Bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda da bana gÃ¼nde 100 dolar Ã¶dÃ¼yorlar." Annesi tÃ¼m bu anlatÄ±lanlara inandÄ± ve kÄ±zÄ±nÄ±n bu iÅŸe devam etmesine izin verdi. GECE KULÃœPLERÄ°NDE Ã‡ALIÅžTIÂ

Oysa Cardi B, o parayÄ± gece kulÃ¼plerinde striptiz yaparak para kazanÄ±yordu. Annesi bilse belki bundan hoÅŸlanmazdÄ± ama o dÃ¶nem Cardi B'ye bugÃ¼nlere uzanan kapÄ±yÄ± araladÄ±. Gece kulÃ¼bÃ¼nde sempatisini iyice artÄ±ran Cardi B, yine bir rÃ¶portajÄ±nda "Orada Ã§alÄ±ÅŸmama beni bir sÃ¼rÃ¼ olumsuz geliÅŸmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Cardi B, o sÃ¼reÃ§te eÄŸitimini sÃ¼rdÃ¼rse de ÅŸÃ¶hret olduktan sonra okulu bÄ±raktÄ±. TV PROGRAMINA KATILDI

Striptiz gÃ¶sterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programÄ±na dahil oldu. Kamera karÅŸÄ±sÄ±nda da milyonlarca kiÅŸinin ilgisini Ã§ekti ve sempatisini kazandÄ±. O programÄ±n da rÃ¼zgarÄ±yla kendisini bugÃ¼nkÃ¼ ÅŸÃ¶hretine taÅŸÄ±yacak olan Bodak Yellow adlÄ± ilk single'Ä±nÄ± yayÄ±nladÄ±. Ondan sonra da mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ± koÅŸarak tÄ±rmandÄ±. GRAMMY Ã–DÃœLÃœ DE VAR

Cardi B'nin kÄ±sacÄ±k zamanda kenar mahallelerden malikanelere uzanan Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶zeti bÃ¶yle. GenÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± birÃ§ok deneyimli meslektaÅŸÄ±nÄ± da geride bÄ±rakarak Grammy Ã–dÃ¼lÃ¼ bile kazandÄ±. Sadece mesleki baÅŸarÄ±larÄ±yla deÄŸil Ã¶zel hayatÄ±yla da gÃ¼ndemde Cardi B.

AYRILIP BARIÅžTILAR

ÃœnlÃ¼ rap'Ã§i bir sÃ¼redir meslektaÅŸÄ± Offset ile evli. Ã‡iftin Kulture Kiari Cephus adÄ±nÄ± verdikleri 2018 doÄŸumlu bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± bulunuyor. Cardi B aynÄ± zamanda lÃ¼ks yaÅŸamÄ±yla da gÃ¼ndemde.Â MUHTEÅžEM YÃœZYIL HAYRANI

Cardi B, bir dÃ¶nem MuhteÅŸem YÃ¼zyÄ±l hayranlÄ±ÄŸÄ±yla da gÃ¼ndemdeydi. Diziyi izleyen ÅŸarkÄ±cÄ±, sosyal medya hesabÄ±ndan da yorumlar yapÄ±yordu.

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