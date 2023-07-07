Seni şakacı! Yürümekten yorulunca koruması kucağında taşıdı

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NEREYE GİTSE İLGİ ÇEKMEYİ BİLİYOR

O da bu ünlülerden biri. Hayata, ekonomik açıdan çok da şanslı bir şekilde başlamamıştı. Ama doğrusu çok çalışarak bugünlere ulaştı ve müzik dünyasının en çok kazanan yıldızlarından biri oldu.

Genç yaşında öyle büyük bir servet kazandı ki küçücük kızının yeni yaşı için milyon dolarlık pırlantalar aldı.

Kendine öyle kolay kolay erişilmeyecek markaların imzasını taşıyan giysilerden, çantalardan, ayakkabılardan deyim yerindeyse bir koleksiyon yaptı.

Ama onun ilgi çeken yanı sadece şöhreti ve parası değil. Aynı şekilde kişiliği ve onu yansıtan giyimi de çok renkli. İşte bu yüzden de gittiği her yerde bütün ilgiyi üzerinde topluyor.

Bunun son örneklerinden birini de etrafında çok sayıda iddialı rakibinin olduğu bir ortamda sergiledi. İsterseniz bir bakalım neler olup bittiğine.

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PODYUMDAKİ DEFİLEDEN DAHA ÇOK İLGİ ÇEKİYOR

Öyküsünü birazdan kısaca hatırlayacağız ama bu sözünü ettiğimiz ünlü gerçek adıyla Belcalis MarlanisAlmánzar ya da herkesin tanıdığı şekliyle Cardi B.

Ünlü şarkıcı, bir süredir Paris'te devam eden Moda Haftası'nın konuklarından biri. Etkinliğin başından bu yana da ünlü modacıların yeni koleksiyonlarını tanıttığı defileleri izlemeye konuk olarak katılıyor.

Doğrusunu söylemek gerekirse kılığı kıyafetiyle de podyumda salınan modellerden daha çok ilgi çekiyor 31 yaşındaki şarkıcı.





KORUMASI, KUCAĞINA ALIP ARACINA GÖTÜRDÜ

Önceki gün Hindistanlı modacı Gaurav Gupta'nın 2024 koleksiyonunun tanıtıldığı defileyi izlemeye gitti Cardi B. Üzerinde yine her zamanki gibi çok dikkat çeken limon yeşili bir kıyafet vardı.

Görünümünü de yüksek topuklu ayakkabılarla tamamladı. Defile öncesinde de sonrasında da fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi Cardi B.

Fakat sonra ya yüksek topuklu ayakkabıların üzerinde durmaktan yoruldu ya da canı öyle istedi korumasından, kendisini bekleyen araca kadar taşımasını istedi.

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Onun bu isteğini kırmayan koruma da Cardi B'yi kucağına alıp lüks araca kadar taşıdı. O anlarda da ünlü şarkıcı gülerek fotoğrafçılara poz verdi. Bir yoruma göre de şakacı yanını gözler önüne sermiş oldu.

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MODA HAFTASINA DAMGASINI VURDU

Biraz önce söylemiştik, Cardi B'nin hayatı hep bugünkü gibi değildi diye. Ciddi anlamda ekonomik zorluklar çeken bir ailenin üyesi olan ünlü şarkıcı, kariyerinde bir anda parladıktan sonra su gibi para kazanmaya ve tıpkı kazandığı hızla da harcamaya başladı.

İster misiniz Cardi B'nin ilginç yaşam öyküsünü bir hatırlayalım. Tabii diğer yandan da Paris Moda Haftası'nda defile izlemeye gittiğinde giydiği kıyafetlere de göz atalım.

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ÖNCE KASİYER SONRA DANSÇI

Cardi B, New York'ta 1992 yılında dünyaya geldi. Latin kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı yoksul semtlerden birinde büyüdü.

Dominik Cumhuriyeti doğumlu bir baba ile Trinidadlı bir annenin kızı olan Cardi B'yi her iki ebeveyni de çalıştığı için büyükannesi büyüttü. Cardi B, ekonomik güçlükler yüzünden okula gidemediği için bir süpermarkette kasiyer olarak çalışmaya başladı. Fakat, o dönemde çok az para kazanıyordu.

Sonra süpermarketteki patronu ona hayatını değiştirecek bir öneride bulundu: Striptiz kulüplerinde çalışmasını öğütledi ve ona "Tipin de bu işe müsait" dedi.

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Bu öneriyi dikkate alan Cardi B de bölgedeki kulüplerden birinde işe girdi. Gerçekten de bir anda dar bir çevrede de olsa adını duyurdu.

O dönemde kazandığı parayla yarım bıraktığı eğitim hayatına devam etmeye başladı. Fakat ailesine bir türlü gerçeği, yani bir striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemiyordu. Bunu yıllar sonra yaptığı bir röportajda itiraf etmişti.

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ANNESİNE YALAN SÖYLEDİ

Cardi B, annesine striptiz kulübünde çalıştığını söyleyemedi. Bunun yerine zengin bir çiftin çocuklarına bakıcılık yaptığını söyledi.

Hatta bu konuda da bir hikaye uydurdu kendince: "Çocukların biri 8 diğeri 9 yaşında. Onların ev ödevlerine yardım ediyorum. Bunun karşılığında da bana günde 100 dolar ödüyorlar." Annesi tüm bu anlatılanlara inandı ve kızının bu işe devam etmesine izin verdi.

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Oysa Cardi B, o parayı gece kulüplerinde striptiz yaparak para kazanıyordu. Annesi bilse belki bundan hoşlanmazdı ama o dönem Cardi B'ye bugünlere uzanan kapıyı araladı.

Gece kulübünde sempatisini iyice artıran Cardi B, yine bir röportajında "Orada çalışmama beni bir sürü olumsuz gelişmeden korudu. O sayede okula devam edebildim" diye anlatmıştı. Fakat Cardi B, o süreçte eğitimini sürdürse de şöhret olduktan sonra okulu bıraktı.

Striptiz gösterileri sayesinde sempati toplayan Cardi B yine o sayede bir TV programına dahil oldu. Kamera karşısında da milyonlarca kişinin ilgisini çekti ve sempatisini kazandı.

O programın da rüzgarıyla kendisini bugünkü şöhretine taşıyacak olan Bodak Yellow adlı ilk single'ını yayınladı. Ondan sonra da müzik dünyasında şöhret basamaklarını koşarak tırmandı.





LÜKS MARKA MERAKI DA ÜNLÜ

Cardi B, 2017 yılından bu yana gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan meslektaşı Offset ile evli. Çiftin iki çocuğu var. Bir çift olarak da ilgi odağındalar.

Cardi B ile Offset, ünlü şarkıcının satın aldığı lüks bir markaya ait çantaları sosyal medyada paylaştıkları için de eleştiri konusu olmuşlardı. Çift; bu eleştirilere de yanıt vermişti.

Offset, Cardi B'nin satın aldığı lüks markaya ait çantalarla çekilen bir fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı.

Offset "Siyah insanların da lüks tüketim ürünlerine ulaşabilmesinin tartışma konusu olmaması gerektiğini" savundu. Cardi B de Instagram TV'de paylaştığı bir videoda bütün bu eleştirilerin kendisine ilginç geldiğini belirterek "Beyaz ünlüler böylesine incelenmiyor" diye konuştu. Cardi B. ünlü markanın çantalarından bir değil dört tane satın aldığını da belirtti.





35 DAKİKADA 1 MİLYON DOLAR KAZANDI

Geçen yılın sonunda da Cardi B, bir özel etkinlikte kazandığı parayla konuşulmuştu. İşin aslı bu durumu da kendisi bir sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. BUna göre geçen yıl aralık ayında Miami'de özel bir konser veren şarkıcı sadece 35 dakika sahnede kaldı ve karşılığında 1 milyon dolar kazandı.

Yarı Dominikli yarı Trinidadlı olan Cardi B, üst düzey bankacıların konuk olduğu bir gecede sahneye çıktı. Ertesi gün de Twitter sayfasına girip bu konuda bir mesaj paylaştı. Cardi B " Dün akşam Amerika'nın en iyi bankacıları için bir sahne performansı sergiledim. Sahneye çıkmak benim için bir tutku" satırlarını yazdı.

Bunun üzerine bir takipçisi, Cardi B'nin "arka bahçede konser verdiğini" yazıp onu eleştirdi. Ünlü şarkıcı da bunun altında kalmadı ve yine sosyal medya sayfasından şu yanıtı yazdı: "400 kişilik özel bir etkinlikte seçkin bankacılar için sadece 35 dakikalık bir konser verdim. Karşılığında bana 1 milyon dolar ödeme yapıldı. Bunu bir düşünün, Grammy kazanan biri hakkında yazıyorsunuz."

Hatta Cardi B bununla yetinmeyip o gece kazandığı 1 milyon doların dekontunu da paylaştı sayfasında.

Cardi B'ye Paris Moda Haftasında, kocası Offset de eşlik etti.