Çapkınlık arzusu baba olduktan sonra bile yakasını bir türlü bırakmadı... O hep bir kadın avcısıydı, şimdi özüne döndü... Yazık oldu dokuz yıllık aşka!

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Aşkları öylesine büyüktü ki bir bebek sahibi bile oldular.. Artık gittikleri her yerde mutluluk tablosu sergileyen bir çiftti onlar. Önce kocaman taşlı bir yüzükle evlilik teklifi geldi, sonra ortak gelecek hayalleri.

Ama bütün bunlar kumdan kaleler gibi yıkıldı... Hayatlarının dokuz yılını birlikte geçiren, beraber ağlayıp beraber gülen çift hakkında ayrılık söylentileri çıktı önce. Zaten çok geçmeden de ilişkilerinin bittiğini duyurdular...

HAYALLERİ VE AŞKLARI KUMDAN KALELER GİBİ YIKILDI

Bu anlatılan ünlü şarkıcı Katy Perry ile yakışıklı oyuncu Orlando Bloom'un kısa hikayesiydi..

2016 yılında Altın Küre ödül gecesinde başlayan, kısa bir ayrılık yaşasalar da yeniden bir araya gelip bir kız çocuk sahibi olan çift nişanı attı. Özetle Katy Perry ile Orlando Bloom'un dokuz yıllık aşkı artık tarihe karıştı.

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40 yaşındaki Perry ile 48 yaşındaki Bloom da kendi hayatlarına gitti. Elbette minik kızları Daisy Dove için iyi birer anne ve baba olmaya çalışacaklar.

Ama sonuç olarak artık iki sevgili değiller.

'O HEP BİR KADIN AVCISIYDI'

Katy Perry ile Orlando Bloom, yaptıkları ortak açıklamada gayet diplomatik cümlelerle ayrılıklarını resmen duyurdu. Diğer yandan çiftin neden ayrıldığı konusundaki iddialar da bitmek bilmiyor.

Bunlardan biri var ki aslında Bloom'un eski eşi top model Miranda Kerr de buna benzer bir açıklamayı kibarca yapmıştı boşandıklarında.

Bu iddiaya göre Orlando Bloom, sadık bir eş ve iyi bir baba olmak ile başından beri içini kemiren bekar bir çapkın olma arzusu arasında ikilemde kaldı.

Bir kaynak, Orlando Bloom'un aslında ilk evliliğinde de sonrasında Katy Perry ile ilişkisinde de aynı çelişkiyi yaşadığını ileri sürdü. Söz konusu kaynak "Orlando, Katy ile tanışmadan önce de bir kadın avcısıydı. Bu durum hiçbir zaman değişmedi" diye konuştu.

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Bu kaynağa bakılırsa bu içgüdüsü Bloom'un Katy Perry'yi aldattığı anlamına gelmiyor. Yine de parti ve çapkınlık yapma fikrini tamamen kafasından atıp yerleşik hayata geçip sadık bir eş ve durulup oturmuş bir baba olmasını da engelledi bu durum.

Bloom'a yakın kaynak bu konudaki sözlerini şöyle toparladı: "Katy bunu hissetti ve bu yüzden nikah masasına oturmadılar. Orlando şimdi yeniden bekar. Gerçek "rengine" döndü ve kolay, sıradan ilişkiler peşinde."

Bir başka kaynağa göre de Perry ile Bloom arasında bir çift olarak iletişimlerini etkileyen başka bazı farklılıklar da vardı.

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Buna göre Perry, hayatlarını bir arada tutma konusunda çok büyük çaba harcıyordu. Orlando ise genellikle duygusal olarak aradaki mesafeyi hep koruma taraftarı oldu.

Bu kaynakların anlattıklarını toparlarsak Katy Perry ile Orlando Bloom belli ki aralarındaki aşkı çoktan tüketmişlerdi. Onları bir arada tutan tek ayrıntı kızları Daisy Dove olmaya başlamıştı.

GERÇEKTEN DE ÇAPKINLIK GÜNLERİNE DÖNDÜ

Orlando Bloom, son olarak Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğün töreninde konuklar arasındaydı. Orada da gerçekten çapkınlık günlerine dönmek için can attığını gösteren görüntüler sergiledi.

En çok da Kim Kardashian ile dansı ve ona karşı sergilediği flörtöz tavırları dikkat çekti. O düğünde bulunan bazı konukların söylediklerine bakılırsa Bloom, genç kadınlardan gördüğü ilgiyle kelimenin tam anlamıyla kendinden geçti.

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Katy Perry ise Lifetimes adını verdiği turnesine devam ediyor. Gözlemlere bakılırsa da ayrılığın ağırlığını üzerinde taşıyor hala.

Spot ışıklarının altına çıktığında yüzünde gülümseyen bir ifade olsa da kameralar kapandığında, sahne arkasında üzüntüsünü belli ediyor.

Orlando Bloom ayrılığının ardından bu turneye devam etmek de onun için gerçekten zorlayıcı ve yorucu hale geldi.

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Orlando Bloom, Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in düğününde kadınlardan kendisine yönelen ilgiyle mutlu oldu. Bir ara da genç oyuncu Sydney Sweeney ile yürüyüşte görüntülendi ünlü oyuncu.





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'ONU OĞLUMUN BABASINDAN DAHA ÇOK SEVİYORUM'

Her ne kadar birbirleriyle evlenemeseler de Katy Perry ve Orlando Bloom'un başından birer evlilik geçti. Perry ilk evliliğini komedyen Russell Brand ile 2010 ve 2012 yılları arasında yaptı.

Bloom ise top model Miranda Kerr ile 2010 ve 2013 arasında evliydi. Eski çiftin, bu evlilikten Flynn Christopher adında 14 yaşında bir oğlu bulunuyor.

Bloom'un eski eşi Miranda Kerr, ayrılıklarının ardından Katy Perry ile iyi dost oldu. Hatta bir keresinde "Katy'yi oğlumun babasından daha çok seviyorum" diye konuşmuştu.

Ünlü model Orlando Bloom ile evliliklerinin neden bittiği konusunda da "Birbirimize en iyiyi veremez olmuştuk" demişti.





Ayrıldıklarını açıklayan Katy Perry ile Orlando Bloom, bu ayın ilk yarısında italya tatilinde buluştu. O sırada çekilen aile pozlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı Perry. Bloom'un eski eyi Miranda Kerr'dan dünyaya gelen oğlu Flynn da onlara eşlik etti.

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Flynn Christopher'ın babasının boyuna yetiştiği de dikkatlerden kaçmadı.