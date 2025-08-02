Ã‡apkÄ±n bakÄ±ÅŸlarÄ± soldu, gÃ¼lÃ¼ÅŸÃ¼ uÃ§up gitti... MeÄŸer ne zormuÅŸ hem yaÅŸlanÄ±p hem iÅŸsiz kalmak

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GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zlarÄ±nÄ±n bir dÃ¶nem parlayÄ±p sonra sÃ¶nmesi gibi.

GÃ¼n geliyor bir anda insan kendini ÅŸÃ¶hret basamaklarÄ±nÄ±n zirvesinde buluyor.. BÃ¼tÃ¼n spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± kendisine yÃ¶nelmiÅŸ halde hem de...

Ama sonra baÅŸka bir gÃ¼n geliyor, o anlÄ± ÅŸanlÄ± Ã¼nlÃ¼ bir anda sÄ±radan bir emekliye dÃ¶nÃ¼ÅŸebiliyor. Bunu kendi isteÄŸiyle seÃ§enler iÃ§in sorun yok elbette. Onlar hayatlarÄ±nÄ± gayet mutlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

DiÄŸer yandan zorunluluk sonucu olursa iÅŸte o zaman yÄ±kÄ±m da bÃ¼yÃ¼k oluyor.

Her ne kadar Ã¼nlÃ¼ler Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± yÄ±llar iÃ§inde gerÃ§ek birer servet kazanÄ±p hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± rahatÃ§a geÃ§irecek kÄ±vama gelseler de o alkÄ±ÅŸlarÄ±, o kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±larÄ±, kendilerine yÃ¶nelen objektifleri Ã¶zlÃ¼yorlar bÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla...

Belki de bu yÃ¼zden film ya da dizi setlerinden uzak kalmak onlara aÄŸÄ±r geliyor. YaÅŸlarÄ± ilerlese de emekli olmayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ kabul edemiyorlar.

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80 YAÅžINA GELDÄ°... AMA EMEKLÄ°LÄ°ÄžE HAZIR DEÄžÄ°L

TÄ±pkÄ± Tom Selleck gibi!

1980'li yÄ±llarda Magnum P.I ile adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± oyunculuÄŸun zirvesinden yÄ±llarca inmedi Selleck.

HayatÄ±nÄ± verdiÄŸi mesleÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±llar boyunca nice filmde ve dizide oynadÄ±â€¦ Olgunluk dÃ¶neminin en parlak gÃ¼nlerini de 14 yÄ±l boyunca kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Blue Bloods adlÄ± diziyle gÃ¶rdÃ¼...

Ama yÄ±llarÄ±n oyuncusu Tom Selleck, 80 yaÅŸÄ±na girdiÄŸi bu yÄ±l diziye veda etti. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re kariyerinde de bir duraklama dÃ¶nemine girdi. Åžu anda herhangi bir projede yer almÄ±yor.

Elbette kazandÄ±ÄŸÄ± para onun ve ailesinin hayatlarÄ±nÄ±n geri kalanÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸmadan geÃ§irmesine yeter de artar bile. Yine deÂ Selleck, mesleÄŸinden, setlerden, kameralardan, kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±dan kÄ±sacasÄ± hayatÄ±nÄ±n 50 yÄ±lÄ±nÄ± verdiÄŸi ne varsa hepsinden uzak kaldÄ±...

Ãœstelik gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Tom Selleck, mesleÄŸinden uzak kalÄ±nca artÄ±k fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ne de eskisi gibi dikkat etmez oldu.

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ESKÄ° HALÄ°NDEN ESER YOKTU

ÃœnlÃ¼ oyuncu aylar sonra ilk kez geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Los Angeles'ta objektiflere takÄ±ldÄ±. Ãœzerinde siyah bir tiÅŸÃ¶rt, aynÄ± renk ÅŸort ve yine siyah ayakkabÄ±lar vardÄ±. Elinde de siyah bir poÅŸet taÅŸÄ±yordu Selleck.

Ama deÄŸiÅŸen bir sÃ¼rÃ¼ ayrÄ±ntÄ± vardÄ± onunla ilgili.

Blue Bloods dizisinde oynarken yaÅŸÄ±na raÄŸmen gayet gÃ¼zel koruduÄŸu fiziÄŸinin yerinde yeller esiyordu. YakÄ±nlarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re son zamanlarda kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hamburger yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan olsa gerek artÄ±k kocaman bir gÃ¶beÄŸi vardÄ±.

Ãœstelik giydiÄŸi bol tiÅŸÃ¶rt bile bunu saklayamÄ±yordu.

Buna ek olarak kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi sÄ±rada boyattÄ±ÄŸÄ± saÃ§larÄ±nÄ± iyice dolduran aklar saklanacak gibi deÄŸildi. Daha da Ã¶tesinde o Ã¼nlÃ¼ bÄ±yÄ±ÄŸÄ± ve sakalÄ± da tam anlamÄ±yla birbirine girmiÅŸti.

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Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Tom Selleck, dizisi final yaptÄ±ktan sonra darmadaÄŸÄ±n olmuÅŸtu.

Tom Selleck, iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana geÃ§miÅŸte yÃ¼zÃ¼nden eksik etmediÄŸi gÃ¼lÃ¼msemesi de silindi gitti.Â

Oyuncu, sÄ±k sÄ±k hamburger almaya giderken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor...Bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da ona kocaman bir gÃ¶bek olarak geri dÃ¶ndÃ¼.Â





Ä°ÅžSÄ°Z HAYATINA BÄ°R TÃœRLÃœ ALIÅžAMADI

Selleck, 14 yÄ±l boyunca kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi Blue Bloods dizisinin final kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana uÄŸradÄ±ÄŸÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta dile getirdi.

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Dizi aslÄ±nda izleniyor olmasÄ±na raÄŸmen kanal yÃ¶netiminin aldÄ±ÄŸÄ± final karanÄ±nÄ± "hÃ¼sran" olarak nitelendirdi. Buna kÄ±zgÄ±n ve Ã¼zgÃ¼n olduÄŸunu da hiÃ§ saklamadÄ±.

Fakat yine de Blue Bloods dizisi geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±nda final yaptÄ±. AnlatÄ±lanlara gÃ¶re dizinin oyuncularÄ± final bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã§ekildiÄŸi gÃ¼n son sahnede gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸuldu.

BÃ¼tÃ¼n bunlar olup biterken Tom Selleck'i Ã§ok Ã¼zen baÅŸka bir geliÅŸme daha oldu... Blue Bloods'ta birlikte oynadÄ±ÄŸÄ± Donnie Wahlberg, dizinin devamÄ± niteliÄŸindeki Boston Blues'da baÅŸrol Ã¼stlenmeye baÅŸladÄ±.

Ama 14 yÄ±l boyunca babasÄ±nÄ± canlandÄ±ran Tom Selleck'in kadroya alÄ±nmasÄ±nÄ± bile saÄŸlayamadÄ±. O dÃ¶nemde konuÅŸulanlara gÃ¶re Selleck, bu geliÅŸme yÃ¼zÃ¼nden kendini ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ gibi hissetti.

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NÄ°CE KORKUYA KAPILDI

Tom Selleck, dizinin final kararÄ± aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde "EÄŸer Ã§alÄ±ÅŸÄ±p dÃ¼zenli para kazanamazsam Ã§iftliÄŸim elimden gider, satmak zorunda kalÄ±rÄ±m" demiÅŸti... Selleck, Magnum dizisinden kazandÄ±ÄŸÄ± parayla yÄ±llar Ã¶nce aldÄ±ÄŸÄ± Ã§iftliÄŸini satmak zorunda kalmaktan korkuyordu bir baÅŸka deyiÅŸle.

Ama sonuÃ§ olarak bunun doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ± aslÄ±nda Selleck'in Ã¶mÃ¼r boyu yetecek kadar parasÄ± olduÄŸu yakÄ±n dostlarÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±. Onlara gÃ¶re Selleck'i asÄ±l korkutan iÅŸsiz kalÄ±p emekli olmaktÄ±.

Zaten Ã¼nlÃ¼ oyuncunun son gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri de bunu doÄŸrular nitelikte... Emekli olmak ona hiÃ§ yaramamÄ±ÅŸ.

Ama hiÃ§ belli olmaz belki de Selleck, uÄŸraÅŸÄ±r didinir ne yapar eder yÄ±llar boyuna edindiÄŸi Ã§evrenin de desteÄŸiyle yeni bir proje iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ebilir.