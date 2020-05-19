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Haber Giriş: 19.05.2020 - 09:37,Son Güncelleme:

Cansu Tosun 'Pes Artık' setinden ilk kareleri paylaştı

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Cansu Tosun 'Pes Artık' setinden ilk kareleri paylaştı
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Erkan Koçak Köstendil’in imzasını taşıyan mini dizi “Pes Artık”ın setinden kareleri eşi Cansu Tosun, Instagram’ında paylaştı. Çiftin evde çektiği dizinin yayın tarihi ise henüz belli değil.

Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil’le karantina günlerinde evde çektikleri “Pes Artık” adlı mini diziden kareleri Instagram hesabında yayınladı.

Cansu Tosun Pes Artık setinden ilk kareleri paylaştı


Köstendil’in hem yazıp hem yönettiği hem de rol aldığı dizide Bülent Şakrak ve Ertan Saban da yer aldı. 8 aylık hamile olan Tosun ise dizi için seslendirme yaptı. İnternet üzerinden yayınlanması planlanan dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.

Cansu Tosun Pes Artık setinden ilk kareleri paylaştı

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