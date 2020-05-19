Cansu Tosun 'Pes Artık' setinden ilk kareleri paylaştı

Cansu Tosun, eşi Erkan Kolçak Köstendil’le karantina günlerinde evde çektikleri “Pes Artık” adlı mini diziden kareleri Instagram hesabında yayınladı.





Köstendil’in hem yazıp hem yönettiği hem de rol aldığı dizide Bülent Şakrak ve Ertan Saban da yer aldı. 8 aylık hamile olan Tosun ise dizi için seslendirme yaptı. İnternet üzerinden yayınlanması planlanan dizinin ne zaman izleyiciyle buluşacağı ise henüz belli değil.