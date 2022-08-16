Cansu Dere'nin tekne tatili!

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ÇİVİLEME ATLADI!

Cansu Dere, Marmaris’te arkadaşlarıyla birlikte tekne tatili yapıyor. Ünlü oyuncu önceki gün deniz ve güneşin tadını çıkarırken objektife yansıdı.

Rol aldığı “Sadakatsiz” dizisi final yapan Cansu Dere, tatilin tadını Marmaris’te çıkarıyor. Aralarında Tanem Sivar’ın da olduğu kız arkadaşlarıyla tatil yapan ünlü oyuncu önceki gün Selimiye’ye demirledikleri teknelerinde görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde kalkan Dere önce arkadaşlarıyla kahve keyfi yaptı ardından denize çivileme atlayarak yüzdü. Bir süre yüzdükten sonra teknede güneşlenen ünlü oyuncunun neşeli halleri dikkat çekti. Deniz ve güzel havanın tadını çıkaran 41 yaşındaki Dere düzgün fiziğiyle de dikkat çekti. (Kamil SÜMER)

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Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

Çocuklarla tatil

Bodrum’da tatil yapan Ece Vahapoğlu ve Petek Ertüre önceki gün çocuklarıyla birlikte objektife takıldı.

Havuz başında oyun

Yazar ve sunucu Ece Vahapoğlu, oğlu Efe ile Rammos Otel’de görüntülendi. Vahapoğlu plajda yakın arkadaşlarıyla birlikte deniz ve güneşin tadını çıkardıktan sonra akşamüstü havuz kenarında oğlu Efe ile birlikte oyunlar oynadı.

Deniz keyfi

Petek Ertüre önceki gün oğlu Ali Ege ile birlikte Miya Beach’teydi. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Petek Ertüre, oğluyla yüzdükten sonra onunla birlikte iskelede poz verdi. (Kamil SÜMER)