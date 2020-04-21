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Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:32,Son Güncelleme:

Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

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Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması
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Ürdün'de bir internet sitesi Cansu Dere'nin Ortadoğu'da büyük hayran kitlesine sahip olan Tuba Büyüküsün için 'vücudu erkeğe benziyor' dediğini iddia etti.

Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de iddialar arasındaydı...

Çıkan haberlerin ardından Tv 100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Dere, şunları söyledi:

"Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm”

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