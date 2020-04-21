Cansu Dere'den Tuba Büyüküstün açıklaması

Cansu Dere'nin konuyla ilgili olarak Tuba Büyüküstün'den özür dilediği de iddialar arasındaydı...

Çıkan haberlerin ardından Tv 100'den Birsen Altuntaş'a konuşan Dere, şunları söyledi:

"Yurtdışında bir web sitesine, hele de bir kadın meslektaşımla ilgili böyle bir açıklama yaptığıma inanılmasına, bu asılsız iddianın yayılmasına şaşırdım ve gerçekten çok üzüldüm”