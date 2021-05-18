Cansu Dere ve Melis Sezen'den set arası selfie

Önceki gün birlikte selfie çeken ikili, bu kareyi Instagram hesaplarında da paylaştı. İkilinin karesi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Rol gereği rüyada kendisini Asya’yla (Cansu Dere) benzer bir kılıkta gören Melis Sezen’in saçı ve giyim tarzı dikkat çekti. Sezen sosyal medyada çekim yapılan evin havuz başında verdiği pozla da ilgi odağı oldu.

Melis’in bahçe keyfi

Sosyal medyada sık sık fotoğraf paylaşan Melis Sezen, “Sadakatsiz” dizisindeki evinin bahçesinde poz verdi. Set arasında bahçede güneşlenirken poz veren Sezen’in bu pozu övgü dolu yorumlar aldı.

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