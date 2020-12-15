MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCansu Dere tüm borçları üstlendi
GeriMagazin Cansu Dere tüm borçları üstlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 15.12.2020 - 11:32 | Son Güncelleme:

Cansu Dere tüm borçları üstlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cansu Dere tüm borçları üstlendi
Abone Olgoogle-news

Kanal D'nin popüler dizisi Sadakatsiz ile büyük çıkış yakalayan Cansu Dere hayvanlar için yaptığı bağışla 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.

Oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Dere hayvanlar için yaptığı bağışla yeniden gündeme geldi. Dere, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformunun tüm klinik borçlarını ödedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Dere, hayvanlar için yaptığı bağışla büyük takdir topladı. Dere, sokak hayvanlarının veteriner masraflarını üstlenirken gönüllülerin oluşturduğu iki kliniğin borcunu sildi.

Cansu Dere tüm borçları üstlendi

‘Kurtaranev’ ve ‘orman beslemesi’ isimli iki Instagram hesabı, Cansu Dere’ye bu bağışından dolayı teşekkür etti. Yapılan paylaşımda “Kurtaran Ev çocukları için yaptığınız destek için çook teşekkür ederiz. İyi ki varsınız” ifadelerine yer verildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle