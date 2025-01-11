Kral Charles'ın hastalığıyla ilgili şok iddia... Günlerin sayılı... Artık tahtı bırak, küçük oğlunu vasiyetinden çıkar!

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Son dört yıldır da bu konuda eksiklik hissettirmeyenler Sussex Dükü ve Sussex Düşesi, Prens Harry ile karısı Meghan Markle.

2020 yılında ailedeki resmi görevlerini bırakıp önce Kanada'ya ardından ABD'ye taşınan Meghan ile Harry'nin o zamandan bu yana da aileye yönelttikleri eleştiriler bitmek bilmedi.Her ne kadar kendi taraftarları arasında destek bulsalar da onların yaptıkları ve söyledikleri aileyi kızdırdı.

Harry ile William ise artık kelimenin tam anlamıyla iki düşman kardeş. Birbirleriyle mecburen yan yana geldiklerinde bile tek kelime etmiyorlar.

İşte şimdi düşman kardeşlerle ilgili çarpıcı bir iddia dolanıyor ortalıkta. Buna göre geçen yıldan bu yana kanserle boğuşan Kral Charles'a, küçük oğlu Prens Harry'yi vasiyetinden çıkarması konusunda büyük bir baskı var. Üstelik bunu yapanlar arasında başı da büyük oğlu William çekiyor.

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Radar adlı internet sitesinin haberine göre kendi hayatıyla boğuşan Kral Charles'ın günleri sayılı. O yüzden de geleceği bir an önce planlamak zorunda. Hatta epeydir Charles'ın tahtını oğlu William'a beklenenden erken devredeceği bile konuşuluyor.

TAHTIN ERKEN DEVRİ KONUŞULUYOR

Geçen yıl kendisi de kanserle boğuşan gelini Kate Middleton'ı bu yüzden rahat bıraktığı, bir an önce toparlanıp sağlığına kavuşup yeni görevine hazır olması için ona fırsat tanıdığı konuşuluyor.

Bütün bunlar olup biterken sitenin ileri sürdüğüne göre Kral'ın yakın çevresi onu, küçük oğlu Harry'yi büyük aile servetinden hakkına düşen paydan mahrum bırakması için baskı yapıyor. Yani istekleri Harry'nin vasiyetten çıkarılması.

Aileye yakın kaynaklara göre 76 yaşındaki Charles aslında vasiyetini yıllar önce hazırladı.

Ama belirli aile üyeleriyle çok yakın ve güvendiği çalışma arkadaşları Harry'nin bu belgeden çıkarılmasını istiyor. Onlara göre ailesini terk edip giden bununla da yetinmeyip uzaktan eleştiri yönelten Harry bu servetten pay aymayı hak etmiyor.

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WILLIAM TAHTI BIRAKMASI İÇİN BABASINI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR

Saray kaynaklarına bakılırsa bu konuda babasına diretenlerden biri de Harry'nin ağabeyi Prens William.

Hatta yine bu iddialara göre William, hastalığını idare edemeyecek hale gelmeden önce tahtı kendisine bırakması için de babasını ikna etmeye çalışıyor.

Her ne kadar bazıları bu iddiaları yalanlasa da yine İngiliz kraliyet ailesini bilen içeriden kaynaklara göre Harry ve karısı Meghan'a karşı olanların sayısı hiç de azımsanacak gibi değil.

Bir başka deyişle aile içinde Harry ve Meghan'ı hiç sevmeyen ve karşı olan, hanedanın olanaklarından yararlanmasını istemeyen çok sayıda kişi var.

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ŞOK İDDİA: CHARLES PANKREAS KANSERİ

Bu arada William ile Kate'in tahta beklenenden erken çıkacağı aylardır konuşulan bir konu. Her ne kadar türü net olarak açıklanmamış olsa da Charles'ın pankreas kanserine yakalandığı ve günlerinin sayılı olduğu konuşuluyor.

Bu yüzden de oğlu William ile gelini Galler Prensesi Kate Middleton, kendilerini bekleyen bu büyük göreve biraz daha hızlı bir biçimde hazırlanıyorlar.

Görünüş yine aynı. İngiliz kraliyet ailesi hakkındaki söylentiler bitmek tükenmek bilmiyor. Gerçekte neler olacağını ise zaman gösterecek.