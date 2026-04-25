CanÄ±nÄ± diÅŸine takÄ±p kÄ±zlarÄ± iÃ§in savaÅŸÄ±yor: ÃœnlÃ¼ oyuncu kansere kafa tuttu: HiÃ§bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ kalÄ±cÄ± deÄŸildir

CanÄ±nÄ± diÅŸine takÄ±p kÄ±zlarÄ± için savaÅŸÄ±yor: Ünlü oyuncu kansere kafa tuttu: Hiçbir üzüntü kalÄ±cÄ± deÄŸildir!

OluÅŸturulma Tarihi: Nisan 25, 2026 13:04

Rol aldÄ±ÄŸÄ± Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) dizisiyle tanÄ±nan Nicole Eggert, son iki yÄ±ldÄ±r meme kanseriyle savaÅŸÄ±yor... GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re de bu zorlu hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ± zaferi elde etmiÅŸ gibi.

54 yaÅŸÄ±ndaki Eggert, kanser nedeniyle geÃ§irdiÄŸi operasyondan sonraki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼, artÄ±k iyice iyileÅŸmeye baÅŸlayan yara izlerini bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

Bir kot etek ve Ã¼zerine de beyaz askÄ±sÄ±z bir bÃ¼stiyer giyen Eggert, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± zorluklara raÄŸmen hayata olumlu tarafÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶steren bir de mesaja yer verdi.

SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±yla ilgili Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±navdan geÃ§en Nicole Eggert'in paylaÅŸÄ±mÄ±na "ÃœzÃ¼ntÃ¼ hayattaki birÃ§ok durumdan kaynaklanabilir. Ama yine de bunun kalÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilin" mesajÄ± eÅŸlik etti.
Nicole Eggert, meme kanserine yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2024 yÄ±lÄ±nda sosyal medya Ã¼zerinden duyurdu. Tedavi sÃ¼reciyle ilgili olarak da takipÃ§ilerine karÅŸÄ± gayet ÅŸeffaf davranÄ±p yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

Sekiz ay sÃ¼ren kemoterapi ve radyoterapi sÃ¼reci iÃ§in saÃ§larÄ±nÄ± da kazÄ±tan Eggert, geÃ§en yÄ±l bir mastektomi ve ardÄ±ndan da rekonstÃ¼rksiyon operasyonu geÃ§irdi.

GeÃ§en ay ise doktorlarÄ±n kanserin erken evre yeni iÅŸaretlerini bulduklarÄ±nÄ± belirtip bu kez bir tam histerektomi ameliyatÄ± iÃ§in bÄ±Ã§ak altÄ±na yattÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucunda kendini iyi hissettiÄŸini belirten Nicole Eggert "Benimle bu kadar ilgilendikleri iÃ§in doktorlarÄ±ma minnettarÄ±m" diye ifade etti duygularÄ±nÄ±.

Gözden KaçmasÄ±nÃœnlÃ¼ oyuncunun 24 yÄ±llÄ±k yuvasÄ± parasÄ±zlÄ±k yÃ¼zÃ¼nden yÄ±kÄ±ldÄ±... Evinden eÅŸyalarÄ±nÄ± alÄ±p Ã§Ä±karken gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±Ünlü oyuncunun 24 yÄ±llÄ±k yuvasÄ± parasÄ±zlÄ±k yüzünden yÄ±kÄ±ldÄ±... Evinden eÅŸyalarÄ±nÄ± alÄ±p çÄ±karken gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±Haberi görüntüle

Nicole Eggert, bÃ¼tÃ¼n bu zorlu sÃ¼reÃ§ iÃ§inde iki kÄ±zÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± da olumsuz etkilememeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Bu arada yeri gelmiÅŸken hatÄ±rlatalÄ±m... Eggert'in 27 yaÅŸÄ±nda Dilyn ve 14 yaÅŸÄ±nda Keegan adÄ±nda iki kÄ±zÄ± bulunuyor.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hastalÄ±kla mÃ¼cadelesi sÄ±rasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k motivasyon kaynaÄŸÄ± da Ã§ocuklarÄ± oldu.

"Dilyn artÄ±k bir yetiÅŸkin. Bu yÃ¼zden ona karÅŸÄ± Ã§ok dÃ¼rÃ¼st oldum ve her ÅŸeyi aÃ§Ä±kÃ§a anlattÄ±m" diye konuÅŸmuÅŸtu Eggert, People dergisine verdiÄŸi rÃ¶portajda.

Ama hastalÄ±ÄŸa yakalandÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± henÃ¼z 12 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Bu yÃ¼zden de ona olup biteni aÃ§Ä±klamak biraz daha zor oldu anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re.

"Ona kanser olduÄŸumu sÃ¶ylediÄŸimde yÃ¼zÃ¼nde beliren ifade... O anda dÃ¼nyam yÄ±kÄ±ldÄ±. O kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± bensiz bÄ±rakamayacaÄŸÄ±mÄ± biliyordum. HastalÄ±ÄŸÄ±mla savaÅŸmam ve yenmem gerektiÄŸi Ã§ok aÃ§Ä±ktÄ±" diye konuÅŸtu.

Nicole Eggert, sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re artÄ±k geleceÄŸine yÃ¶nelik olumlu duygular iÃ§inde. MinnettarlÄ±k duyarak yoluna devam ediyor.

Gözden KaçmasÄ±nEkranÄ±n efsane yapÄ±mÄ± yeniden Ã§ekiliyor: Kadroya seÃ§ilince Ã§ok sevinmiÅŸlerdi... Åžimdi o dizide korka korka oynuyorlarEkranÄ±n efsane yapÄ±mÄ± yeniden çekiliyor: Kadroya seçilince çok sevinmiÅŸlerdi... Åžimdi o dizide korka korka oynuyorlar!Haberi görüntüle

Eggert, Ã¼lkemizde Sahil GÃ¼venlik adÄ±yla gÃ¶sterilen Baywatch adlÄ± dizide Summer Quinn karakterini canlandÄ±rÄ±yordu.

Dizide onunla birlikte Pamela Anderson, David Hasselhoff, Yasmine Bleeth ve Caroline Holden'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± bir kadro kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§iyordu.

