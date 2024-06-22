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'Karısını aldatıyor' dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim!

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#Prens William#Kate Middleton#Carole Middleton
Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2024 10:30

İngiliz kraliyet ailesinin bu yılın başından beri en çok konuşulan, merak edilen üyesi geleceğin kralı Galler Prensi William'ın karısı Galler Prensesi Kate Middleton. 42 yaşındaki üç çocuk annesi Middleton, en son geçen yılın aralık ayında Noel kutlamasına katıldıktan sonra bir daha ortada görünmedi. Bu arada karın bölgesinden bir operasyon geçirdi. Ardından türünü açıklamadı ama kanser tedavisi göreceğini duyurdu. Sonra da kelimenin tam anlamıyla kayıplara karıştı.

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Ta ki 15 Haziran'da yapılan Trooping The Colour etkinliğine kadar. Törenin bir gün öncesinde sosyal medya sayfasından en çok merak edilen soruyu yanıtladı ve tüm ailesiyle birlikte orada bulunacağı müjdesini verdi.

Gerçekten de beyaz elbisesi ve bütün zarafetiyle törene damgasını vurdu Kate Middleton.

Sosyal medya paylaşımında yaz boyu zaman zaman bazı etkinliklere katılacağını açıkladığı için de herkes onun bir sonraki adımını merak ediyor. Kate'in tam altı ay sonra yeniden halkın karşısına çıkmasından sonra başka bazı gelişmeler de oldu.

Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

ÖNCE KATE GÖRÜNDÜ SONRA ANNESİ VE BABASI
Kate'in ortadan kaybolduğu andan itibaren hastane ziyareti dahil hiçbir yerde görünmeyen annesi ve babası da ortaya çıktı.

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Kate Middleton'ın annesi Carole ile babası Michael, birkaç gün önce Royal Ascot At Yarışları'na katıldı. O gün her yıl kıyafetleriyle güne damgasını vuran Kate yine yoktu ama onun boşluğunu annesi ve babası doldurdu. Üstelik damatları Prens William ile samimi görüntüler de sergilediler o gün.

Carole, o gün için mavi üzerine çiçen desenleriyle süslü bir elbise giydi. Görünümünü de mavi bir saç aksesuarıyla tamamladı. Kocası Michael ise bütün erkek davetliler gibi takım elbisesi ve şapkasıyla karısına eşlik etti.

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Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

DAMAT HEMEN KAYNANASINA YARDIM ELİNİ UZATTI
Middleton çifti, yeşil çimlerin üzerinde diğer konuklarla sohbet ederken, damatları William ile yakınlıklarını gözler önüne seren görüntüler de yansıdı kameralara.

Carole, giydiği topuklu ayakkabılar nedeniyle bir ara çimlerin üzerinde zor anlar yaşadı. İşte o sırada da kocası Michael'dan önce damadı William hemen yardımına koştu. Kayınvalidesinin elini tutan Prens William, Carole dengesini buluncaya da kadar da ona destek olmayı sürdürdü.

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Aslına bakılırsa Carole Middleton, kızı Kate ile damadı William'ın ilişkisinin başından beri genç çiftin en büyük destekçisi oldu. Zaman zaman kızını William ile yakınlaştırmanın planlarını çok önceden kurmakla suçlansa da Carole, Galler çiftine olan desteğini her anlamda sürdürüyor.

Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

Kate'in annesi, topuklu ayakkabılarla çimde yürümekte zorlanınca damadı William destek oldu.

Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

 

KIZININ HAYAT YOLUNU ÇİZMESİNE DESTEK OLDU
Yıllardır konuşulanlara göre Carole Middleton, kızının Prens William ile evlenmesi için elinden gelenin fazlasını yaptı. Hatta kızını William için daha çekici hale getirmek için ona sıcak ve normal bir aile ortamı bile hazırladı.

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Büyük olasılıkla eğer Carole, kızlarını kendi hallerine bıraksaydı onlar da kendi sınıflarından birer hayat arkadaşı bulacaklardı.

İddialara göre Carole Middleton aslında Edinburgh'da üniversiteye gitmek isteyen kızı Kate'i William'ın da orada okuyacağını öğrenince St. Andrews Ünivesitesi'ne yönlendirdi.. Sonra da Kate'e William'ın dikkatini çekmesi için taktikler verdi.

Hatta yine iddialara bakılırsa Carole Middleton kızı Kate'in William'dan önceki sevgilisinden ayrılıp William'a odaklanması konusunda da onu ikna etmek için epey çaba harcadı.

Çiftin evlilik yoluna girmesinde de Carole'in etkisi olduğu konuşuluyor.

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Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

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ÜÇ ÇOCUĞUNA DA KOL KANAT GERİYOR
Eşi Michael ile mutlu bir evliliği olan Carole Middleton, çocukları Kate, Pippa ve James'in aileleri için de bir denge ve destek kaynağı. Prens William'ın, kardeşi Harry ile yaşadığı gerilimin ilk dönemlerinde de sık sık Middleton ailesiyle vakit geçirdiği konuşuluyordu.

İngiliz basınında yer alan iddialara göre hem Prens William hem de eşi Kate Middleton, zor günleri atlatabilmek için Carole Middleton'a yaslanıyor. İddialara göre anne Middleton, Cambridge çiftinin hayatındaki dengeleyici unsur.

İngiliz kraliyet ailesini uzun süredir takip eden gazetecilere göre kendi annesini çok genç yaşta yitiren Prens William, kayınvalidesini "ikinci anne" olarak görüyor. Bu gazetecilere göre Carole Middleton "tıpkı William'ın annesi Diana tarzında" bir anne.

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Prens, eşinin babası ve iki kardeşiyle de iyi geçiniyor. Kraliyet gazetecilerine göre Carole Middleton, özellikle de Prens Harry ve eşinin aileden ve ülkeden ayrılmasıyla yaşanan "Megxit" krizinden çok etkilenen damadı ve kızının rahatı için önemli bir güç kaynağı.

Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

PRENS İÇİN BİR ORTA SINIF CENNETİ YARATTI
Kendisine ihtiyaç duyulduğunda üç torununun bakımı konusunda dadılarına yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre Middleton ailesi, Prens William gibi "mavi kanlı" bir aile olmasa da damatları için "bir orta sınıf aile cenneti" yaratıyor. Belirtilenlere göre Kate Middleton ve Prens William çocuklarını da yanlarına alıp sık sık Middleton ailesini yaşadıkları Berkshire'da ziyaret ediyor.

Kate Middleton'ın kraliyet ailesine girmesi Middleton ailesinin üyelerinin hayatını da etkiledi. Kardeşi Pippa da bir anda dünyanın gözü önünde bir isme dönüştü. Sonunda da nüfuzlu ve zengin bir aileden gelen James Matthews ile hayatını birleştirdi.

Karısını aldatıyor dediler ama William hayırlı damat çıktı... Canım kaynanam benim

Prens William, annesi Diana'yı kaybettiğinde henüz 15 yaşındaydı... Kate'in annesi Carole'ın William'a bu yoksunluğu unutturmaya çalıştığı da belirtiliyor.

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#Prens William#Kate Middleton#Carole Middleton

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