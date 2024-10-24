Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…

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İlerleyen yaşına rağmen son yıllarda peş peşe rol aldığını aksiyon filmleriyle sinemanın en ünlü “sert adamlarından” biri olmuştu. Liam Neeson.

Uzun kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan, birçok ödül kazanan ve Oscar adaylığı da alan 72 yaşındaki Liam Neeson da rol aldığı aksiyon filmlerinde tıpkı Keanu Reeves gibi dublör kullanmıyor, en zor sahnelerin üstesinden kendi geliyordu. Liam Neeson artık peş peşe çektiği aksiyon filmlerinden emkli olacağını açıkladı

ARTIK ZOR ROLLERDEN "EMEKLİ" OLACAK

Usta aktör People dergisine verdiği son röportajda artık bu rollere veda edeceğini açıkladı ve hayranlarını üzdü. Emeklilik kararını da “Artık 72 yaşındayım ve bir noktada durmak zorundayım. Zaten devam etsem oynadığı roller inandırıcılığı olmaz” diyerek açıkladı.

Liam Neeson ve Natasha Richardson peri masallarındaki gibi bir aşk yaşamışlardı ama mutlulukları ne yazık ki yarım kaldı

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Özel hayatı konusunda da samimi açıklamalarda bulunan Liam Neeson, hayatında birinin olup olmadığı ya da flört edip etmediği sorusuna ise “Hayır, tek kelimeyle hayır” diyerek cevap verdi.

"AŞK BENİM İÇİN GERİDE KALDI"

“Ben bu aşk işlerini tamamen geride bıraktım” diyen Liam Neeson’ın gönül ilişkilerinden vazgeçmesinin sebebi ise aslında ilerleyen yaşıyla değil, hayatının en büyük acısıyla ilgiliydi.

Usta oyuncu 1994’te, aslında belki de geç sayılabilecek bir zamanda, 40 yaşındayken hayatını bir başka ünlü oyuncuyla, Natasha Richardson’la birleştirmişti.

Çiftin, şimdi biri 29 biri de 28 yaşında olan Micheal ve Daniel adını verdikleri iki oğulları oldu. Usta aktör karısını korkunç bir kazada kaybettikten sonra kısa süreli birkaç ilişki denemesinde bulundu ama bir daha hiç kimseyi sevemedi

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HAYATININ AŞKINDAN ONU ÖLÜM AYIRDI

Gösteri dünyasının en gıpta edilen aşklarından ve evliliklerinden birini yaşayan çifti tıpkı 1994 yılında evlenirken söz verdikleri gibi ölüm ayıracaktı…

Liam Neeson film çekimi için sette olduğu sırada oğluyla kış tatiline giden Natasha Richardson, burada kayak yaparken korkunç bir kaza geçirdi.

Natasha Richardson’ın annesi Hollywood’un yaşayan efsanesi Vanessa Redgrave, kız kardeşi ise bir başka ünlü oyuncu Joelly Richardson’dı…

Kayak yaparken kazara başını çarptıktan sonra kafatasındaki kanama durdurulamayan ve bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Natasha Richardson 2009 yılında öldüğünde sadece 45 yaşındaydı.

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EN ZOR KARARI VERMEK ZORUNDA KALDI

Liam Neeson sadece hayatının aşkını kaybetmekle ve iki oğluyla yapayalnız kalmakla kalmadı, bitkisel hayata giren karısının yaşam destek ünitesinin kapatılma kararını da kendi vermek zorunda kaldı.

Bunu yıllar sonra anlatan Liam Neeson, eşi Natasha Richardson’la evlendikten sonra birbirlerine ikisinden biri bitkisel hayata girerse bu zor kararı yine kendilerinin vereceği konusunda söz vermişti…

Usta aktör de karısına verdiği bu sözü hayatının en zor kararı olsa da tuttu…





KARISINDAN SONRA KİMSEYİ SEVMEDİ

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Karısının ani ve trajik kaybının ardından birkaç kez çok kısa süreli ilişkiler yaşamaya çalışsa da Liam Neeson artık hayatından aşkı ve gönül ilişkilerini büyük ölçüde çıkardı. Hayatının aşkı Natasha Richardson’dan sonra hiç kimseyi sevemedi…

“Schindler's List” yıldızı People'a verdiği demeçte, kendisini meşgul eden romantik bir ilişkisi olmadığı için zamanının çoğunu çalışarak, okuyarak ve oğulları 29 yaşındaki Micheál ve 28 yaşındaki Daniel ile film izlemek gibi “basit şeyler” yaparak geçirdiğini söyledi. Karısıyla mutlu hatıralarına tutunan Liam Neeson artık vaktini eğer çalışmıyorsa oğullarına ayırıyor

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"OĞULLARIMIZI GÖRSE GURUR DUYARDI"

Liam Neeson “İnanılmaz derecede şanslıyım. Bunu asla ama asla unutmuyorum. Örneğin bir film setinde kötü bir gün geçirsem bile, her zaman kendimi frenler ve 'Hadi, hadi. Şikayet edecek bir şey yok' derim. Ve bu doğru” sözleriyle her şeye rağmen hayatı için müteşekkir olduğunu söylüyor ve oğullarıyla birlikte kurduğu hayata dönüp baktığında “Sanırım Natasha gurur duyardı. Umarım öyledir” diyor…