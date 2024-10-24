×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…

Güncelleme Tarihi:

#Liam Neeson#Natasha Richardson#Eşini Kaybeden Ünlüler
Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 15:41

Onlar Hollywood’un en büyük aşk hikâyelerinden birini yazmış bir çiftti. Hayat onları başka yerlere, başka insanlara sürüklemiş olsa da yıllar sonra birbirlerini bulmuşlar, evlenirken verdikleri “Ölüm bizi ayırana dek” sözünü de tutmuşlardı.

Haberin Devamı

İlerleyen yaşına rağmen son yıllarda peş peşe rol aldığını aksiyon filmleriyle sinemanın en ünlü “sert adamlarından” biri olmuştu. Liam Neeson.

Uzun kariyeri boyunca sayısız başarıya imza atan, birçok ödül kazanan ve Oscar adaylığı da alan 72 yaşındaki Liam Neeson da rol aldığı aksiyon filmlerinde tıpkı Keanu Reeves gibi dublör kullanmıyor, en zor sahnelerin üstesinden kendi geliyordu.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…
Liam Neeson artık peş peşe çektiği aksiyon filmlerinden emkli olacağını açıkladı

ARTIK ZOR ROLLERDEN "EMEKLİ" OLACAK

Usta aktör People dergisine verdiği son röportajda artık bu rollere veda edeceğini açıkladı ve hayranlarını üzdü. Emeklilik kararını da “Artık 72 yaşındayım ve bir noktada durmak zorundayım. Zaten devam etsem oynadığı roller inandırıcılığı olmaz” diyerek açıkladı.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…
Liam Neeson ve Natasha Richardson peri masallarındaki gibi bir aşk yaşamışlardı ama mutlulukları ne yazık ki yarım kaldı

Haberin Devamı

Özel hayatı konusunda da samimi açıklamalarda bulunan Liam Neeson, hayatında birinin olup olmadığı ya da flört edip etmediği sorusuna ise “Hayır, tek kelimeyle hayır” diyerek cevap verdi.

Gözden KaçmasınAcı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… ‘Bir yıl içinde evleneceğiz ve sonsuza kadar mutlu olacağız’Acı gerçek ölümünden sonra ortaya çıktı… ‘Bir yıl içinde evleneceğiz ve sonsuza kadar mutlu olacağız’Haberi görüntüle

"AŞK BENİM İÇİN GERİDE KALDI"

“Ben bu aşk işlerini tamamen geride bıraktım” diyen Liam Neeson’ın gönül ilişkilerinden vazgeçmesinin sebebi ise aslında ilerleyen yaşıyla değil, hayatının en büyük acısıyla ilgiliydi.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…

Usta oyuncu 1994’te, aslında belki de geç sayılabilecek bir zamanda, 40 yaşındayken hayatını bir başka ünlü oyuncuyla, Natasha Richardson’la birleştirmişti.

Çiftin, şimdi biri 29 biri de 28 yaşında olan Micheal ve Daniel adını verdikleri iki oğulları oldu.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…
Usta aktör karısını korkunç bir kazada kaybettikten sonra kısa süreli birkaç ilişki denemesinde bulundu ama bir daha hiç kimseyi sevemedi

Haberin Devamı

HAYATININ AŞKINDAN ONU ÖLÜM AYIRDI

Gösteri dünyasının en gıpta edilen aşklarından ve evliliklerinden birini yaşayan çifti tıpkı 1994 yılında evlenirken söz verdikleri gibi ölüm ayıracaktı…

Liam Neeson film çekimi için sette olduğu sırada oğluyla kış tatiline giden Natasha Richardson, burada kayak yaparken korkunç bir kaza geçirdi.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…
Natasha Richardson’ın annesi Hollywood’un yaşayan efsanesi Vanessa Redgrave, kız kardeşi ise bir başka ünlü oyuncu Joelly Richardson’dı…

Kayak yaparken kazara başını çarptıktan sonra kafatasındaki kanama durdurulamayan ve bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Natasha Richardson 2009 yılında öldüğünde sadece 45 yaşındaydı.

Haberin Devamı

EN ZOR KARARI VERMEK ZORUNDA KALDI

Liam Neeson sadece hayatının aşkını kaybetmekle ve iki oğluyla yapayalnız kalmakla kalmadı, bitkisel hayata giren karısının yaşam destek ünitesinin kapatılma kararını da kendi vermek zorunda kaldı.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…

Bunu yıllar sonra anlatan Liam Neeson, eşi Natasha Richardson’la evlendikten sonra birbirlerine ikisinden biri bitkisel hayata girerse bu zor kararı yine kendilerinin vereceği konusunda söz vermişti…

Usta aktör de karısına verdiği bu sözü hayatının en zor kararı olsa da tuttu…

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…

KARISINDAN SONRA KİMSEYİ SEVMEDİ

Haberin Devamı

Karısının ani ve trajik kaybının ardından birkaç kez çok kısa süreli ilişkiler yaşamaya çalışsa da Liam Neeson artık hayatından aşkı ve gönül ilişkilerini büyük ölçüde çıkardı. Hayatının aşkı Natasha Richardson’dan sonra hiç kimseyi sevemedi…

“Schindler's List” yıldızı People'a verdiği demeçte, kendisini meşgul eden romantik bir ilişkisi olmadığı için zamanının çoğunu çalışarak, okuyarak ve oğulları 29 yaşındaki Micheál ve 28 yaşındaki Daniel ile film izlemek gibi “basit şeyler” yaparak geçirdiğini söyledi.

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…
Karısıyla mutlu hatıralarına tutunan Liam Neeson artık vaktini eğer çalışmıyorsa oğullarına ayırıyor

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasın27 yıllık yuvasının yasını tutuyordu… Boşanma haberi kafaları karıştırdı… Ünlü yıldız çoktan gönlünü bir başkasına vermiş27 yıllık yuvasının yasını tutuyordu… Boşanma haberi kafaları karıştırdı… Ünlü yıldız çoktan gönlünü bir başkasına vermişHaberi görüntüle

"OĞULLARIMIZI GÖRSE GURUR DUYARDI"

Liam Neeson “İnanılmaz derecede şanslıyım. Bunu asla ama asla unutmuyorum. Örneğin bir film setinde kötü bir gün geçirsem bile, her zaman kendimi frenler ve 'Hadi, hadi. Şikayet edecek bir şey yok' derim. Ve bu doğru” sözleriyle her şeye rağmen hayatı için müteşekkir olduğunu söylüyor ve oğullarıyla birlikte kurduğu hayata dönüp baktığında “Sanırım Natasha gurur duyardı. Umarım öyledir” diyor…

Canı gibi sevdiği karısını korkunç bir kazaya kurban vermişti… Kalbini bir daha aşka hiç açmayacak…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Liam Neeson#Natasha Richardson#Eşini Kaybeden Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!