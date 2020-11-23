Caner Yıldırım'dan tehlikeli hareket

Caner Yıldırım 11 aylık bebeği ile bir video paylaştı. Mermer zemin üzerinde kızını tek eliyle ayakta tutmaya çalışıyor, eşi aniden içeri girince de Aylin Mavi’ye kitap okuyormuş gibi yapıyordu. Bu tehlikeli hareketi Hande Erçel de dahil olmak üzere birçok kişi çok komik buldu. Video 352 bin beğeni aldı.