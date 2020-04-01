Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya: Seni çok seviyorum kadınım

Futbolcu Caner Erkin, oyuncu Şükran Ovalı ile 3 yıl önce evlendi. Çiftin bebekleri Mihran Ela, geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Mutlu evlilikleri süren çiftten Ovalı, 35 yaşına bastı.

Caner Erkin, eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM KADINIM"

Ovalı'nın pastasını üflediği anları yayınlayan Erkin, paylaşımına "Beraber yaşlanacağız inşallah. İyi ki doğdun, iyi ki kızımızın annesi sensin. Seni çok seviyorum kadınım" notunu düştü.

Caner Erkin'in çok sayıda beğeni alan fotoğrafını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

"BEN SENİ DAHA ÇOK"

Şükran Ovalı ise eşinin sürprizine "Ben seni daha çok" sözleriyle teşekkür etti.

