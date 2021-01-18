Caner Erkin'den eşi Şükran Ovalı'ya 1 milyonluk jest

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı ve 2 yaşındaki kızı Mihran Ela’nın rahatı için kesenin ağzını açtı. Erkin, eşinin kızıyla birlikte otomobilde rahat rahat seyahat etmesi için 1 milyon TL’lik Mercedes Vito satın aldı ve özel şoför tahsis etti. Vito’nun “Tourer Select” serisinin VIP aracını tercih eden ünlü futbolcu, yeni otomobilini Maslak 1453’te bulunan One1 Car isimli galeriden seçti.



2017 yılında Roma’da ünlü futbolcuyla hayatını birleştiren güzel oyuncu Şükran Ovalı, kızının doğumuyla setlere bir süre ara vermişti. Mutlu evlilikleriyle hayranlık uyandıran çiftten Caner Erkin, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla Şükran Ovalı ile evlenebilmek için “kapısında yattığını” itiraf etmişti. “Evlenmek için çok uğraştım, kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu” diyen yıldız futbolcu, otomobil jestiyle eşinin ayaklarını yerden kesmiş...



Hızına yetişilemiyor

Hızlı girdiği siyasette aradığını bulamayan Zeynep Dereli, politika dünyasına bir süre ara vermişti. Şimdi yeni kurulan Deva Partisi’nin eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı olarak tekrar siyasete “merhaba” demiş.

Dereli bir dönem Şişli Belediyesi Meclis Üyeliği görevi yapmış, o sırada Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’le tanışmış ve Sarıgül’ün kuracağı Türkiye Değişim Hareketi’ne ‘genel başkan yardımcısı’ olarak transfer olmuştu. Deniz Baykal’ın olaylı şekilde CHP’den ayrılması ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan olmasıyla TDH’lilerin bir kısmı CHP’ye geçmiş, Dereli de siyasete ara vermişti.



Eski Büyükelçi ve CHP Hatay Milletvekili İnal Batu’nun oğlu Arda Batu ile 2014 yılında Park Şamdan’da düzenlenen sade bir nikâhla evlenen Zeynep Hanım, geçen yıl sessiz sedasız boşanmıştı.

Şimdilerde kurucusu olduğu Tink Okulu ve kızıyla ilgilen Zeynep Hanım, siyaset aşkı tekrar depreşmiş olmalı ki Deva Partisi’nde şansını denemeye karar vermiş.

Sürekli parti değiştiren Zeynep Hanım’ı bakalım önümüzdeki yıllarda hangi partide göreceğiz...

Poğaçalar Kerem’den

10 aydır evde olan çocuklar artık televizyon seyretmekten de bilgisayar oyunları oynamaktan da sıkıldı! Cemiyetin sevilen isimlerinden Aslı Sipahi, oğlu Kerem’le keyifli vakit geçirmenin “lezzetli” bir yolunu bulmuş.

Derslerden arta kalan zamanlarda birlikte vakit geçiren anne-oğul, sık sık mutfağa girerek lezzetli tariflere imza atıyormuş.

Geçtiğimiz günlerde de poğaça yapan ikili hem çok eğlenmiş hem de çayın yanına muhteşem bir lezzet hazırlamış. Şahane görünüyor poğaçalar, afiyet olsun...





Geleneksel törenle şans dilediler

Heyecan büyük! Ünlü şef Nobu Matsuhisa ve Hollywood yıldızı Robert De Niro ortaklığında kurulan NOBU Restoran, Türkiye’deki ilk şubesini açmaya hazırlanıyor. The Ritz-Carlton’ın içinde hizmet verecek olan ve inşaat çalışmaları devam eden NOBU İstanbul, mayıs ayında kapılarını açacak.



Mekanın açılış tarihi, geleneksel Japon seremonisi “Kagami Biraki” ile duyuruldu. Uyum ve iyi şans getirmesi dilendi. Tören, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Kültür Ateşesi Takumi Suemitsu, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Baran Süzer ve NOBU Kurumsal Şefi Herve Courtot’un katılımıyla yapıldı.



Ritüel kapsamında sake fıçıları kırılarak kötü enerjiler uzaklaştırıldı.



