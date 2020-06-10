Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşı Caner Çalışır kimdir? Sosyal medya 'Caner Çalışır öldü' haberlerini konuşuyor

Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosuyla tanınan ve “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi uzun soluklu dizilere konuk oyuncu olarak katıldı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ’lik performansıyla da biliniyordu.



Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomen Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz, İrem Derici ve Selin Ciğerci gibi birçok ünlü isimle yakın arkadaştı.

2016 YILINDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Sosyal medyanın popüler isimlerinden Caner Çalışır 2016 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Konu hakkında Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Caner Çalışır'ın sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama yoğun bakımda tedavisine devam edilen hastane tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Caner Çalışır'ın ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştır. Kalp yetmezliği, dilate kaardiyomiyopati ve çoklu organ yetmezliğinin izlenmesi üzerine hastamız yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastamızın durumunun düne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak hayati riski devam etmektedir"

Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz, Çalışır'ın hastane odasından gönderdiği notu takipçileriyle paylaşmıştı:

Caner'im kağıt kalem isteyip "ablan star" yazmış. Dün olduğundan daha iyi. Az önce gördüm çok daha iyiydi. Allah dualarımızı kabul etti. Herkese çok teşekkür ederim. Dualarını eksik etmeyin, Allah'tan ümit kesilmez. Bizi bırakmayacak inşallah.

Caner Çalışır, 10 Haziran 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Acı haberin kısa sürede duyulmasının ardından fenomenin 23 Nisan'da yaptığı son paylaşımının altına taziye yorumları yağdı.

"KALBİM SIZLIYOR"



Çalışır ile yakın arkadaş olan İrem Derici, Instagram hesabından,"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLUK ANILARIM GİTTİ"

Caner Çalışır'ın yakın arkadaşlarından biri olan Hakan Kındız ise hikayeler bölümünden şu notu paylaştı: "Elim ayağım titriyor. Ne yapacağım, ne diyeceğim hiçbir şey konuşamıyorum. Caner’i kaybettik. Çocukluk anılarım gitti. Aramayın konuşamıyorum."