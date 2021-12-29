Candan Erçetin ve Hakan Karahan'ın zor günleri... 'Annemiz ölüyor'

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Candan Erçetin ve oyuncu sevgilisi Hakan Karahan, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Erçetin muhabirlerin sorularını “Hastamız var arkadaşlar” diye yanıtladı. Karahan ise “Candan Hanım’ı neden rahatsız ediyorsunuz? Annemiz ölüyor, annemiz” diye sinirlendi. (Behlül AYDIN)

Kendi kendimi onaylıyorum

Merve Boluğur önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi. Sevgilisi Erkan Şen’in kendisine değer verdiğini söyleyerek, “Bana gerçekten çok değer veren bir adam, konuşmayı değil yaşamayı seviyorum” dedi. Bir süredir müzik çalışmaları yaptığını ve kimsenin onayını istemediğini belirterek, “Kendime destek ve onay veriyorum. Şarkımın sözlerini ben yazdım” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)

Babasına yemek yedirdi

Oyuncu çift Pelin Akil ve Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina’yla önceki akşam Arnavutköy’de bulunan Adem Baba isimli mekanda yemekteydi. Lina’nın babasına yemek yedirdiği keyifli anlar objektiflere yansıdı. İkili, “Her şey yolunda. Yeni yılı evimizde geçiriyoruz. Sağlıklı ve maskesiz bir yıl diliyoruz” dedi. (Sayit DURMAZ)

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“Hayatımda kimse yok”

Ece Sükan, Kuruçeşme’de bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. Sükan, arkadaşının Paris’te yaşayan tasarımcı Alican İcöz olduğunu söyleyerek, hayatında kimse olmadığını altını çizdi: “Kendimle olmayı seviyorum. Olması gereken zamanda olması gereken kişiyle olur.” (Deniz BOY)

Ağacın önünde poz verdi

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, yılbaşı ağacının önünde çekilmiş pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Seçkin, beyaz şort-tişört takımı giyip su içtiği pozlarının altına “Yeni yıl çağırıyor” notunu yazdı.

O da bir anne

Işın Karaca, Aleyna Tilki için “Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allahım kimseyi evladının cehaletiyle sınama” ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler, Tilki’nin annesi Havva Öztel’e soruldu. Öztel, “Hiçbir şey söylemek istemiyorum. O da bir anne, sadece bunu dile getiriyorum” dedi.

Enerjisi hâlâ üzerimde

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Emre Altuğ, kendisini yetiştiren Haldun Dormen’i önceki gün ziyaret etti. Altuğ beraber çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Canım hocam, başımın tacı hocam. Haldun Dormen ile kavuştuk, hasret giderdik. Yine çok güldük. Enerjisi hâlâ üzerimde Allah başımızdan eksik etmesin. Maşallah.”

Kahvaltı yaptık

Oyuncu Ümit Kantarcılar, kız arkadaşıyla önceki gün Nişantaşı’nda görüntülendi. Kantarcılar’ın kız arkadaşı, fotoğraflarının çekildiğini fark edince hızla oradan uzaklaşmaya çalıştı. Oyuncu ise “Arkadaşım, dostum. Kahvaltı yaptık” açıklamasında bulundu. İkili, daha sonra ileride buluşarak yollarına devam etti. (Behlül AYDIN)

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Bir zamanlar ben de düşestim

Sevcan Orhan, 5 yıl önce Avusturalya’da çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından şu notla paylaştı. “Avustralya Melbourne’de Sovereing Hill Açık Hava Müzesi. 19. yüzyılın ortalarından kalma bir Western kasabası. Bir zamanlar bende düşestim.”

Sette doğum günü sürprizi

Yapımcılığını Life is a Movie Film Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün üstlendiği “Elif Ana” filminin çekimleri Adana’da devam ediyor. “Elif Ana” rolündeki Aliye Uzunatağan’a film setinde doğum günü sürprizi yapıldı. Oyuncu, “Doğum günlerimi film setlerinde kutluyorum” dedi.

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Sanat üretim alanı kurdular

Oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri, Studio IN sanat merkezinin kapılarını açtı. İkiliyi, açılışta Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Okan Yalabık, Demet Evgar, Onur Ünsal ve Mehmet Birkiye gibi oyuncu arkadaşları yalnız bırakmadı. Çift, Studio IN hakkında şunları söyledi: “Hayalimizdeki sanat üretim alanını bulduk ve artık hazırlıklarımız tamam. Bizi yepyeni projelere yolculuğa çıkaracak ve kendi alanlarımızda gelişmemizi sağlayacak bir mekanımız var. Bu mekan herkese açık.”

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