Canan Doğulu hamile olduğunu açıkladı

Şarkıcı Kenan Doğulu ile aranjör Ozan Doğulu'nun kardeşi Canan Doğulu, 2014 yılında iş insanı Emre Özdemir ile nikah masasına oturdu.

Evliliklerinde altıncı yılı geride bırakan çiftten müjdeli bir haber geldi. Can adında bir oğlu olan Canan Doğulu, ikinci kez hamile olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu.



'Tekrar yaptım'

Canan Doğulu, karnı burnunda pozunu sosyal medya hesabından "Tekrar yaptım!" notuyla paylaştı.

Doğulu'nun paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Öte yandan Doğulu ailesinin bebek müjdesiyle havalara uçtuğu öğrenildi.





