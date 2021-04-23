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Haber Giriş: 23.04.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Can Yılmaz kardeşi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: O doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı

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Can Yılmaz kardeşi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: O doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı

Senarist ve yazar Can Yılmaz, 23 Nisan 1973 doğumlu kardeşi Cem Yılmaz'ın doğum gününü Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla kutladı.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ilan edildiği 23 Nisan’da doğan kardeşinin küçüklük fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, “Bu arada sevgili kardeşimin de doğum günü kutlu olsun. Birkaç yıl boyunca, o doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı ama neyse... Nice yılların olsun Cem, öptüm gözlerinden...” ifadelerine yer verdi.    

Can Yılmaz kardeşi Cem Yılmazın doğum gününü kutladı: O doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı

OĞLUYLA PASTA KESTİ

Can Yılmaz'ın paylaşımın ardından 48. yaşına basan Cem Yılmaz oğlu Kemal ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşıp altına, 'Hep beraber mutlulukla nice yıllar bana' mesajını yazdı. Kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan fotoğrafa ilgi büyük oldu.

Can Yılmaz kardeşi Cem Yılmazın doğum gününü kutladı: O doğduğu için bayram yapılıyor sanmıştı

Kemal Yılmaz'ın babası Cem Yılmaz'a olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

'23 NİSAN MARŞI ÇAL'

Müzisyen Alp Ersönmez'in sosyal medyada başlattığı '23 Nisan Marşı Çal' challange'ına da katılan Yılmaz, yaptığı eseri 'fıstık gibi challange' notuyla paylaştı.

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