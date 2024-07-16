Can Yaman'ın yeni aşkı dans hocası

Haberin Devamı

KULÜPTE ÖPÜŞTÜLER

İtalyan spiker Diletta Leotta ve oyuncu Francesca Chillemi ile yaşadığı ilişkilerle uzun süre gündemden düşmeyen Can Yaman

şimdi de dans eğitmeni Mariagiulia Venanzi ile birlikte.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün bir gece kulübünde Venanzi ile dudak dudağa görüntülendi.

TUTKULU DANS OLAY OLDU

Mariagiulia Venanzi geçen nisan ayında Can Yaman’la stüdyodaki dans provalarından bir videoyu Instagram sayfasında paylaşmış, ikilinin tutkulu performansına Yaman’ın hayranlarından yorum yağmıştı. Venanzi ve Yaman’ın dudak dudağa çekilmiş görüntüleri için de “Tutkunun nereden geldiği belli oldu”, “Ateş bacayı sarmış” şeklinde mesajlar yazıldı.