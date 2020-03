Can Yaman’ın hiç mi suçu yok!

Can Yaman, bir kez daha “hayran şikayeti” yüzünden karakolluk olmuş...

İlk tatsız olay Bebek Lucca’da yaşanmıştı. İddiaya göre bir hayranı ısrarla Yaman ile sohbet etmeye çalışmış, bu yüzden sinirler gerilmiş, kadının eli ünlü oyuncunun bardağını almaya çalışırken kesilince de olay karakolda son bulmuştu.

Benzer bir olay Ortaköy Ruby’de yaşanmış. Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir hayranına önce “evet” diyen Yaman, daha sonra video görüntülerinin çekildiğini ileri sürerek hayranına önce sözlü sonra fiziki şiddet uygulamış.

Ve kadın, sözlü tartışma sonunda Can Yaman tarafından önce kolunun kıvrılıp canının yakıldığı, ardından da mekandan attırıldığını söyleyerek şikayetçi olmuş.

Açıkçası Can Yaman’ın bu hayran ilgisini bilerek ve isteyerek köpürttüğünü düşünüyorum. Yaman nedense her fırsatta fiziksel avantajlarının altını çizme gereği duyuyor.

Röportajlarında, oyunculuktan söz ederken bile konuyu yüksek libidosuna getiriveriyor.

Yabancı bir televizyon programında yaptığı “Arka odaya geçelim” gafı zaten akıllardan silinecek gibi değil.

Hayranlarının ilgisinden bunalmış da olsa çuvaldızı başkalarına batırmadan önce iğneyi kendisine dokundurmalı. “Bu neden hep benim başıma geliyor?” diye düşünmesinin zamanı geldi de geçiyor.

Aksi halde, kendi kariyerini kendi eliyle bitirecek, işleri yerine karakol haberleriyle gündeme gelmeye devam edecek.