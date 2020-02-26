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Haber Giriş: 26.02.2020 - 12:10,Son Güncelleme:/

Can Yaman'ı İtalya'da 4 milyon kişi izledi

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Can Yaman'ı İtalya'da 4 milyon kişi izledi
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Ünlü oyuncu Can Yaman, önceki akşam İtalya'da Canale 5'te yayınlanan bir programa konuk oldu. Can Yaman’ın İtalya’da katıldığı televizyon programı, reyting rekoru kırdı. Koronavirüs nedeniyle de stüdyoya seyirci alınmadı.

Can Yaman, önceki akşam İtalya'da Canale 5'te yayınlanan bir programa konuk oldu... Yaman'ın katıldığı program, yüzde 24 ile reyting rekoru kırdı. Canlı yayını, tam 4 milyon kişinin izlediği açıklandı. Normal şartlarda ise Can Yaman'ın 100 İtalyan hayranı programa seyirci olarak katılacaktı. Ancak İtalya'daki koronavirüs tedbirleri nedeniyle son anda programa katılımcı alınmadı. Yaman'ı göremeyen kadınlar hüsrana uğradı... Programın açılışında Can Yaman, sunucu Barbara d'Urso'ya Türk adeti olarak, "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" diyerek çikolata hediye etti.

Can Yamanı İtalyada 4 milyon kişi izledi

İtalyan kadınları, Can Yaman'a 'Bitter çikolata' lakabı taktı.

Reytinglerden oldukça memnun kalan sunucu Barbara d`Urso, sosyal medya hesabından Can Yaman'ın hayranlarına teşekkür etti.

Can Yamanı İtalyada 4 milyon kişi izledi

'BERABER YAŞAYABİLİRİZ'

Çikolatayı çok sevdiğini belirten sunucu, "Benim evimde de dolu. Beraber yaşayabiliriz" diye şaka yaptı. Can Yaman da "Bunu düşünmem gerek" diye göz kırptı. Daha sonra sunucu, Yaman hayranlarının stüdyo dışındaki görüntülerini ekrana yansıttı. Programda İtalyanca konuşan Yaman da sevenlerine teşekkür etti.

Can Yamanı İtalyada 4 milyon kişi izledi

Can Yaman, İtalya'da izdihama neden olduErkenci Kuş dizisi ile adını tüm dünyaya duyuran ünlü oyuncu Can Yaman kısa bir süre önce İtalya’ya gitti! Havalimanında büyük bir hayran kitlesi tarafından karşılanan yakışıklı oyuncu ilgi büyük oldu.
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