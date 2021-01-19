MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriCan Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı
GeriMagazin Can Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 19.01.2021 - 11:53 | Son Güncelleme:

Can Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Can Yaman'dan flaş hamle! Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı
Abone Olgoogle-news

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un yeni bir aşka yelken açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Aşklarını artık gizlemeyen çiftin yakınlığına dayanamayan Can Yaman, bir dönem adının aşk dedikodularına karıştığı Demet Özdemir ile olan fotoğraflarını sildi.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç aşkının ortaya çıkmasının ardından adı bir dönem Demet Özdemir ile aşk dedikodularına karışan Can Yaman'dan flaş bir hamle geldi.

Can Yamandan flaş hamle Oğuzhan-Demet aşkına dayanamadı

Yaman, eski partneri Demet Özdemir ile 'Erkenci Kuş' dizisi döneminde çekilmiş bazı karelerini sosyal medya hesabından sildi. Geçtiğimiz günlerde İtalyan spor spikeri ile adı anılan Yaman'ın bu hamlesi ikilinin hayranlarını şaşırttı.

Demet Özdemir ile Can Yaman, 'Erkenci Kuş' dizisinde birlikte rol aldıktan sonra aşk yaşamaya başlamış, bir süre sonra ayrılmıştı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle