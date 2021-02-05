Can Yaman’dan Diletta Leotta paylaşımı… Can Yaman'ın yeni sevgilisi Diletta Leotta kimdir?
Can Yaman ve ünlü spor spikeri Diletta Leotta arasındaki samimi görüntüler aşk iddialarına neden olmuştu. Bir proje nedeniyle İtalya’da olan Can Yaman, "tehlikeli çift" notuyla İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile ilk fotoğrafını paylaştı. Can Yaman paylaştığı fotoğrafla aşkı doğruladı. Fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni alırken ünlü spor spikeri Diletta Leotta’nın hayatı merak konusu oldu. Peki, Can Yaman'ın yeni sevgilisi Diletta Leotta kimdir?
Daha önce Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddialarıyla adından söz ettiren Diletta Leotta bu kez Can Yaman ile beraberliğiyle gündemde.
İtalyan sunucu Giulia Diletta Leotta, 1992 yılında dünyaya geldi. 2018-2019 sezonunda DAZN kanalı için Serie A yayınlarını sundu. Leotta, Serie B maçlarında Sky Sport kanalında Gianluca Di Marzio ve Luca Marchegiani ile birlikte programlar yaptı. Diletta Leotta verdiği bir röportajda en büyük hayalinin “Günün birinde Messi, Sergio Ramos, Salah, Kane, Neymar, David Beckham, Alan Shearer ve Sir Alex Ferguson ile röportaj yapmak” olduğunu söylemişti. Diletta Leotta, bir süredir aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılmıştı. Diletta Leotta'nın dünyaca ünlü yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
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