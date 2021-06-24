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Haber Giriş: 24.06.2021 - 07:39 | Son Güncelleme:

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul'da! Aileden onay çıktı...

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Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul'da! Aileden onay çıktı...

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi için uzun zamandır İtalya'da bulunan Can Yaman, sevgilisi Diletta Leotta'yı İstanbul'a getirdi, ailesiyle tanıştırdı. Bu tanışma sonrası ikilinin kısa bir süre sonra nikah masasına oturabileceği konuşulmaya başlandı.

Oyuncu Can Yaman (31) evlilik hazırlığı yaptığı spiker sevgilisi Diletta Leotta (29) ile Türkiye'ye geldi. Yaklaşık altı aydır İtalya'da bulunan Yaman, rol aldığı dizinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından soluğu İstanbul'da aldı.

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbulda Aileden onay çıktı...

Yaman'a, sevgilisi Leotta da eşlik etti. Aşıklar, İstanbul'daki ilk günlerinde Boğaz turu yaptı. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u tanıttı. Leotta da o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbulda Aileden onay çıktı...

İlerleyen saatlerde Can Yaman, Leotta'yı ailesiyle tanıştırdı. Yaman'ın annesi Güldem Can, paylaştığı bu fotoğrafa, "Kızım & Oğlum" notunu düştü.

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbulda Aileden onay çıktı...

Güldem Can'ın bu paylaşımı sonrası 'Diletta Leotta aile girdi', 'anneden onay çıktı' şeklinde yorumlandı.

AYASOFYA'YI ZİYARET ETTİ

Leotta, Ayasofya Camii'ni de ziyaret etmeyi ihmal etmedi. Güzel spiker, Ayasofya'da verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Can Yaman ve sevgilisi Diletta Leotta, İstanbulda Aileden onay çıktı...

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