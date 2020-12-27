Can Yaman, İtalya'da servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret

Türk dizilerinin dünyada büyük ilgi görmesi ve beğenilmesi üzerine bazı oyuncuların da kaderi değişti. Onlardan biri de ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ünlenen Can Yaman oldu.

Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan’a giden Can’ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.



Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; 'Bay Yanlış' dizisinin final yapmasının ardından İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak.

Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.



ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK



'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.