Son Güncelleme:
Can Tanrıyar, Tamar Oner'i ailesinden isteyecek
Can Tanrıyar, Oner Müzik’in sahibi Haçik Oner’in kızı Tamar Oner’le evleniyor. Çift, yarın Oner ailesinin Acarkent’teki evinde nişanlanacak. Kız isteme merasiminde Oner’i Tanrıyar’a Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çifti isteyecek.
Can Tanrıyar, mutluluğunu “Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar’da buldum” sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de “Tanıştığımız gün birbirimize âşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle