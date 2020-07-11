Can Tanrıyar evlilik yolunda

Can Tanrıyar’la Oner Müzik’in sahibi Haçik Oner’in büyük kızı Tamar Oner, önceki akşam Oner ailesinin Acarkent’teki evinde yapılan törenle nişanladı.

Merasimde önce Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çifti, Oner ailesinden Can Tanrıyar için Tamar Oner’i istedi. Çift ardından nişan yüzüklerini taktı.

Yüzüklerin kurdelesini ise Hülya Koçyiğit kesti. Geceye Polat Yağcı, Müge Anlı, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Anılcan Tanrıyar ve Oğulcan Tanrıyar da katıldı.







Amsterdam’da evlenip kısa süre sonra boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden evleneceklerini ancak bu sefer yurtiçinde nikâh defterine imza atacaklarını açıkladı.