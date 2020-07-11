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Haber Giriş: 11.07.2020 - 07:56,Son Güncelleme:

Can Tanrıyar evlilik yolunda

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Can Tanrıyar evlilik yolunda
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Televizyoncu Can Tanrıyar, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Tamar Oner’le aile arasında düzenlenen bir merasimle nişanlandı.

Can Tanrıyar’la Oner Müzik’in sahibi Haçik Oner’in büyük kızı Tamar Oner, önceki akşam Oner ailesinin Acarkent’teki evinde yapılan törenle nişanladı.

Can Tanrıyar evlilik yolunda

Merasimde önce Hülya Koçyiğit-Selim Soydan çifti, Oner ailesinden Can Tanrıyar için Tamar Oner’i istedi. Çift ardından nişan yüzüklerini taktı.

Can Tanrıyar evlilik yolunda

Yüzüklerin kurdelesini ise Hülya Koçyiğit kesti. Geceye Polat Yağcı, Müge Anlı, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Anılcan Tanrıyar ve Oğulcan Tanrıyar da katıldı.

Can Tanrıyar evlilik yolunda

Amsterdam’da evlenip kısa süre sonra boşanan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, yeniden evleneceklerini ancak bu sefer yurtiçinde nikâh defterine imza atacaklarını açıkladı.

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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