Can Bonomo'dan o eleştirilere yanıt: Sonra kadına şiddet diye ağlıyoruz

Öykü Karayel-Can Bonomo çifti geçtiğimiz haftalarda Çeşme’deki bir plajda görüntülendi. Yanlarında da Karayel’in yaklaşık 7 yıl önce aşk yaşadığı Bartu Küçükçağlayan ve onun eşi Merve Özgüle vardı. İki çiftin fotoğrafları, sosyal medyada gündem oldu.



Önceki akşam Etiler’deki bir restorandan çıkarken Uçankuş TV tarafından görüntülenen Bonomo’ya o tatille ilgili sorular yöneltildi.



Bonomo şunları söyledi: “Evet, birlikte tatile çıktık. Bir şey söylememe gerek yok. Bartu benim çok yakın, çok samimi arkadaşım. Öykü de benim canım eşim, bu hayatta en sevdiğim insan. 2020 yılındayız! Sonra ‘kadına şiddet’ diye, ‘kadın cinayetleri’ diye ağlıyoruz. Böyle şeyler yapıyorsunuz siz televizyonda diye. Yapmayalım o yüzden.”





